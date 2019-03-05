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AK Parti, 8 Mart'ta 9 ilde kadınları dinleyecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 11:02 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam: - "'Kadınlar Şehri Konuşuyor' programlarında mimar, mühendis, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, girişimci kadınlar, kadın muhtarlar, ev hanımları yaşadığı bölgenin sorunlarını ve potansiyellerini konuşmak için bir araya geliyor. Kadınların yerelde siyasette katılımının önünü açan AK Parti, bu proje ile kadınların şehir ve yerel siyaset konularında da farkındalıklarını artırıyor" - "İzmir, Mersin, Batman, Mardin, Muğla, Ankara, Gümüşhane ve Adana olmak üzere toplam 8 ilde düzenlendi. 22 ilde yapılması planlanan bu programı, 81 ilin tamamında düzenlemeyi öngörüyoruz" - "8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında Cumhur İttifakı'nın AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile 'Kadınlar Şehri Konuşuyor' programını gerçekleştireceğiz. Ankara'nın yanı sıra 8 Mart'ta Antalya, Giresun, Samsun, Kocaeli, Niğde, Rize, Kastamonu ve Hatay olmak üzere 9 ilde bu programlar düzenlenecek"

AYNUR EKİZ - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Kadınlar Şehri Konuşuyor" programının şimdiye kadar 8 ilde yapıldığını, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde ise Ankara, Antalya, Giresun, Samsun, Kocaeli, Niğde, Rize, Kastamonu ve Hatay'da düzenleneceğini bildirdi.

AA muhabirine Konuşan Çam, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen, "Kadınlar Şehri Konuşuyor" programlarında mimar, mühendis, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, girişimci kadınların, kadın muhtarların, ev hanımlarının yaşadığı bölgenin sorunlarını ve potansiyellerini konuşmak için bir araya geldiğini söyledi.

Programlarda kadınların sorularını AK Partili belediye başkan adaylarının yanıtladığını anlatan Çam, "Bu programla yaklaşan yerel seçimler öncesinde şehir, kültür, çevre gibi alanlarda bilgi ve tecrübe alışverişi yapılıyor. AK Partili belediye başkan adayları sahadan gelen soruları not ediyor ve seçimden sonra o konuda neler yapacaklarını detaylı olarak anlatıyor." diye konuştu.

- "Kadınların yerel siyasette farkındalıklarını artırıyor"

Çam, sıfır atık, akıllı kent uygulamaları, kadın girişimciliğin desteklenmesi, çocuk oyun alanlarının güvenliği, engelli ailelerinin hayatlarını kolaylaştıracak uygulamalar ve yaşlılar için sosyal belediyecilik hizmetlerinin dikkati çeken başlıklar arasında yer aldığını belirterek, "AK Parti'nin 2019 yerel seçimlerde planlı şehirler ve bölgesel kalkınma merkezli projeler kentlere yeni bir vizyon katmayı hedeflerken, kadınlar, 1 Nisan'dan sonra hayata geçirilecek projeleri dikkatle takip ediyor." dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam, "Kadınların yerelde siyasette katılımının önünü açan AK Parti, bu proje ile kadınların şehir ve yerel siyaset konularında da farkındalıklarını artırıyor. İnsan merkezli şehircilik anlayışının sık sık vurgulandığı 2019 yerel seçimleri sonrasında halkın taleplerine doğrudan cevap veren bir belediyecilik anlayışıyla yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- 8 Mart'ta 9 ilde kadınlar şehri konuşacak

"Kadınlar Şehri Konuşuyor" programlarının İzmir, Mersin, Batman, Mardin, Muğla, Ankara, Gümüşhane ve Adana'da yapıldığını aktaran Çam, 22 ilde yapılması planlanan bu programı, 81 ilin tamamında düzenlemeyi öngördüklerini söyledi.

Çam, "8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında Cumhur İttifakı'nın AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ile 'Kadınlar Şehri Konuşuyor' programını gerçekleştireceğiz. Ankara'nın yanı sıra 8 Mart'ta Antalya, Giresun, Samsun, Kocaeli, Niğde, Rize, Kastamonu ve Hatay olmak üzere 9 ilde bu programlar düzenlenecek." bilgisini verdi.

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam

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