AK Parti, 8 Mart'ta 9 ilde kadınları dinleyecek

AYNUR EKİZ - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Kadınlar Şehri Konuşuyor" programının şimdiye kadar 8 ilde yapıldığını, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde ise Ankara, Antalya, Giresun, Samsun, Kocaeli, Niğde, Rize, Kastamonu ve Hatay'da düzenleneceğini bildirdi. AA muhabirine Konuşan Çam, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen, "Kadınlar Şehri Konuşuyor" programlarında mimar, mühendis, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, girişimci kadınların, kadın muhtarların, ev hanımlarının yaşadığı bölgenin sorunlarını ve potansiyellerini konuşmak için bir araya geldiğini söyledi. Programlarda kadınların sorularını AK Partili belediye başkan adaylarının yanıtladığını anlatan Çam, "Bu programla yaklaşan yerel seçimler öncesinde şehir, kültür, çevre gibi alanlarda bilgi ve tecrübe alışverişi yapılıyor. AK Partili belediye başkan adayları sahadan gelen soruları not ediyor ve seçimden sonra o konuda neler yapacaklarını detaylı olarak anlatıyor." diye konuştu.

- "Kadınların yerel siyasette farkındalıklarını artırıyor" Çam, sıfır atık, akıllı kent uygulamaları, kadın girişimciliğin desteklenmesi, çocuk oyun alanlarının güvenliği, engelli ailelerinin hayatlarını kolaylaştıracak uygulamalar ve yaşlılar için sosyal belediyecilik hizmetlerinin dikkati çeken başlıklar arasında yer aldığını belirterek, "AK Parti'nin 2019 yerel seçimlerde planlı şehirler ve bölgesel kalkınma merkezli projeler kentlere yeni bir vizyon katmayı hedeflerken, kadınlar, 1 Nisan'dan sonra hayata geçirilecek projeleri dikkatle takip ediyor." dedi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam, "Kadınların yerelde siyasette katılımının önünü açan AK Parti, bu proje ile kadınların şehir ve yerel siyaset konularında da farkındalıklarını artırıyor. İnsan merkezli şehircilik anlayışının sık sık vurgulandığı 2019 yerel seçimleri sonrasında halkın taleplerine doğrudan cevap veren bir belediyecilik anlayışıyla yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu. - 8 Mart'ta 9 ilde kadınlar şehri konuşacak