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AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Vural:31 Mart itibarıyla Adalar’ın talihi değişecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 18:37 | Son Güncelleme

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’nin İstanbul Adalar İlçesi Belediye Başkan adayı olan Özlem Öztekin Vural, belediye başkanlığı döneminde yapmayı planladığı projeleri açıkladı.

AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Vural:31 Mart itibarıyla Adalar’ın talihi değişecek

İSTANBUL (DHA) - 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’nin İstanbul Adalar İlçesi Belediye Başkan adayı olan Özlem Öztekin Vural, belediye başkanlığı döneminde yapmayı planladığı projeleri açıkladı. AK Parti’nin bugüne kadar verdiği bütün sözleri tuttuğunu ifade eden Vural, projeleri ile Adalar’ın talihinin değişeceğini söyledi.

Adalar halkıyla birebir görüştüğünü ve çalmadık kapı bırakmadığını söyleyen AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Vural, Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada ve Sedef Adası’nda hayata geçirilmesi planlanan seçim vaatleri arasında hastanelerin 7 gün 24 saat açık tutulması, evde sağlık hizmetleri sağlanması ve yeni sosyal tesislerin - koordinasyon merkezlerinin yer aldığını söyledi.

PROJELER SEÇMENLE PAYLAŞILDI

Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural’ın Heybeliada, Burgazada, Kınalıada ve Sedef Adası için hazırladığı seçim projelerinin detayları da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın hazırladığı internet sitesinde fotoğraf ve grafikli olarak seçmenle paylaşıldı.

İşte Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural’ın seçim vaatleri arasında yer alan Adalar genel projeleri:

- Hastane projesi ile birlikte 7/24 sağlık hizmeti verilecek.

- Hastane projesi yanında evde sağlık hizmetleri Adalılar ile buluşacak.

- Evde sağlık ihtiyacını karşılayacak personel istihdamı sağlanacak.

- Panik butonu ile acil durumlarda, anında müdahale edilebilecek.

- Pati Park projesi ile barınak gibi hayvanları kapalı alanlara kapatmayan, onlara doğal ortamlarında yaşama şansı sunan, barınmaları ve beslenmeleri için alan oluşturulacak.

- Engelli bireyler için sosyal ve kültürel faaliyetler, eğitim, psikolojik danışmanlık gibi konularda çeşitli hizmetlerin verileceği, sosyal ve ekonomik destek modellerinin uygulanacağı bir merkez oluşturulacak.

- Çok amaçlı (düğün, taziye vs.) salonlar, fitness merkezi, yeme içme alanları, toplantı salonu yer alan STK Merkezi ile sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını gerçekleştirebileceği, kültürel değerlerini yaşatabilecekleri sosyal mekanlar oluşturulacak.

- Çiçek ve Ağaç Yetiştirme Projesi ile tüm İstanbul’a hizmet etmek üzere, bahçıvanlar önderliğinde kadınlarımızın üretim ve istihdama katılımının arttırılması, hem Ada ekonomisine hem de bölge ekonomisine katkı sağlanacak.

- Güneş enerjisi kullanımı hem kamu binalarında hem de meskenlerde desteklenecek.

BÜYÜK ADA PROJELERİ

Vural’ın Büyükada için planlanan projelerinin bazıları ise şöyle:

- Büyükada Kamp Alanı Projesi. Büyükada’da Adalar ve İstanbul halkına çevre bilinci, doğa sevgisi kazandıracak aktivitelerin ve festivallerin düzenlenebileceği uluslararası standartlarda bir kamp alanı planlanmıştır.

- Büyükada Bisiklet Yolu Projesi. Bisiklet ile sağlıklı ulaşımın sağlanabilmesi için Büyükada üzerinde 11,8 km bisiklet yolu planlanmıştır.

- Adalar’da yaşayan nüfusun, kültürel ve sanatsal eğitim faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla sanat galerisi, resim ve çini atölyeleri, müzik stüdyolarının kurulması planlanmıştır.

- Adalar’da belirli bir süre ikamet edilmiş olması şartıyla talepte bulunan yaşlılarımızın boş zamanlarını değerlendirmelerinde, sosyal, psikolojik ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olunması ve günlük yaşam faaliyetlerine destek sunulması amacıyla Huzur Evi projesi tasarlanmıştır.

- Büyükada Aya Nikola Halk Plajı. Adalar halkı için günübirlik ya da kısa süreli bir tatil fırsatı yaratmak, denizin en etkin şekilde kullanımını sağlamak, plaj sayısını arttırarak deniz turizminde canlılığı arttırmak halk plajı projelendirilerek hayata geçirilecektir.

- Büyükada Aya Yorgi Kilisesi Füniküler Projesi ile Büyükada’nın sembolü haline gelen ve yoğun ziyaretçi alan Aya Yorgi Kilisesi’ne özellikle yaşlılar, çocuklar ve engelli ziyaretçilerimiz için, adanın doğal dokusuna zarar vermeden mevcut doğasıyla uyumlu ölçeğe sahip alternatif toplu taşıma sistemi planlanmıştır.

- Büyükada Bilim Merkezi, Dijital Kütüphane-Planetaryum Projesi.

- Büyükada Sahil Düzenleme Projesi ile Adalar’daki yerli AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Vural:31 Mart itibarıyla Adalar’ın talihi değişecekAK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Vural:31 Mart itibarıyla Adalar’ın talihi değişecekAK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Vural:31 Mart itibarıyla Adalar’ın talihi değişecekAK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Vural:31 Mart itibarıyla Adalar’ın talihi değişecek

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