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AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Küpeli vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 17:30 | Son Güncelleme

Parti Sözcüsü Ömer Çelik taziye mesajı yayımladı

AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Ömer Küpeli, tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı sebebiyle 2 Mart'ta kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Küpeli, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk babası Küpeli'nin yarın toprağa verileceği bildirildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ömer Küpeli kardeşimi kaybettik. Fevkalade üzgünüm. İyileştiği haberinden mutluydum. Bugün tamamen normale dönmesini bekliyorduk. Nazik, kardeşçe yaşayan, gerçek bir yol arkadaşıydı. Uzun yolumuz onsuz daha da ıssızlaşacak. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
adana Ömer Çelik

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