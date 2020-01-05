HABER
  4. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay'dan Çukurova Belediyesinin tapu dağıtım törenine tepki:

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay'dan Çukurova Belediyesinin tapu dağıtım törenine tepki:

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 14:18 | Son Güncelleme

"Bu yetki tapu müdürlüklerine verilmiştir. Vatandaşlarımızın tapu alacakları yegane adres Çukurova Tapu Müdürlüğüdür. Belediyelerin bu şekilde tapu dağıtımı yapması hukuken mümkün değildir. Çukurova Belediyesinin tapu dağıtım töreni düzenlemesi abesle iştigal bir konudur"

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Çukurova Belediyesinin bugün düzenleyeceği tapu dağıtım törenine ilişkin, "Bu yetki tapu müdürlüklerine verilmiştir. Vatandaşlarımızın tapu alacakları yegane adres Çukurova Tapu Müdürlüğüdür. Belediyelerin bu şekilde tapu dağıtımı yapması hukuken mümkün değildir. Çukurova Belediyesinin tapu dağıtım töreni düzenlemesi abesle iştigal bir konudur." dedi.

Ay, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, Çukurova Belediyesinin bugün düzenleyeceği tapu dağıtım törenine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Siyasi parti ayrımı gözetmeksizin kente hizmet etme gayreti içerisinde olduklarını belirten Ay, belediye tarafından yapılacak tapu dağıtım töreninin son derece yanlış ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu söyledi.

Ay, tapu dağıtımını Çukurova Tapu Müdürlüğünün yaptığını anlatarak, "Bu yetki tapu müdürlüklerine verilmiştir. Vatandaşlarımızın tapu alacakları yegane adres Çukurova Tapu Müdürlüğüdür. Belediyelerin bu şekilde tapu dağıtımı yapması hukuken mümkün değildir. Çukurova Belediyesinin tapu dağıtım töreni düzenlemesi abesle iştigal bir konudur." ifadesini kullandı.

Vatandaşların haklarına kavuşması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, valilik, kaymakamlık, Adana Tapu Kadastro İl Müdürlüğü ve Çukurova Tapu Müdürlüğünün büyük bir özveri, gayret ve fedakarlık gösterdiğini aktaran Ay, şöyle konuştu:

"Bu kurumların tamamını atlayarak, belediyenin yapması gereken bir işlemi bütünüyle beraber sadece 'kendim yaptım' mantığıyla bunu kamuoyuna sunmak son derece yanlış ve yakışıksızdır. Biz bu durumu kabul etmiyoruz. Belediyeler bu şekilde tapu dağıtım törenleri düzenleyemezler. Bugün saat 16.00'da Çukurova Belediyesi tarafından tapu dağıtım töreninde dağıtılacak tapuların ne şekilde dağıtılacağı hala muamma ve soru işaretidir. 3 Ocak 2020 itibarıyla Çukurova Tapu Müdürlüğümüz tarafından vatandaşlarımıza tapuları dağıtılmıştır. Aldığımız bilgiler çerçevesinde 50-60 vatandaşımız tapu müdürlüğüne başvurarak tapularını almışlardır. Bunun dışında dağıtılan bir tapu söz konusu değildir. Eğer vatandaşlardan 60 tapunun Çukurova Belediyesi tarafından alınıp tekrar sunmak suretiyle dağıtımı yapılacaksa bu komedidir."

- "Kılıçdaroğlu davet edilerek yapılması komedidir"

Çukurova Tapu Müdürlüğü tarafından, Çukurova Belediyesine kayıtların incelenmesi amacıyla tapu örneklerinin gönderildiğini dile getiren Ay, şunları kaydetti:

"Bu tapular kontrol amaçlı belediyeye gönderilen tapulardır. Bu tapuların fotokopi yoluyla 'aslı gibidir' şeklinde çoğaltılarak bugün vatandaşlara dağıtılması komedidir. Bu, hukuka aykırıdır ve yanlıştır. Hala zaman varken belediye başkanımızın ve belediye yetkililerimizin bu yanlıştan dönmesini talep ediyoruz. Bu şekilde, şehirdeki reklam panolarına 'tapu dağıtım töreni' ibaresi bulunması yanlıştır, hukuki değildir. Bunun 5 Ocak Adana'nın kurtuluş gününde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet etmek suretiyle yapılması ayrıca büyük bir komedidir."

- Valilik açıklama yapmıştı

Adana Valiliğinin dünkü yazılı açıklamasında, merkez Çukurova ilçesinde 9 bin 410 dekarlık alanda 1998 yılında yapılan ve mahkemece iptal edilen imar uygulamasının ilgili kanun maddesi gereğince yeniden uygulamaya alındığı belirtilerek, "Tapular, Çukurova Tapu Müdürlüğünde hak sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanmıştır. Tapu sahipleri, kimlik bilgileri ile Çukurova Tapu Müdürlüğüne müracaatları halinde tapularını alacaklardır." denilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Balıkları ölmemeleri için çeşme oluklarında besliyorlarBalıkları ölmemeleri için çeşme oluklarında besliyorlar
Sarıkamış şehitleri için 20 bin kişi karda yürüdü (2)Sarıkamış şehitleri için 20 bin kişi karda yürüdü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana AK Parti Adana İl Başkanı Mehme Ay Çukurova Belediyesi tapu tören

En Çok Okunan Haberler

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

'Ben sütyen bile takmıyorum'

'Ben sütyen bile takmıyorum'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul ve Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul ve Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

Ankara'da, cüzdan hırsızlarına 'Balçık' operasyonu

Böyle görüntülendiler! Hepsi yakalandı

TEM otoyolunda zincirleme kaza

TEM otoyolunda zincirleme kaza

'Peygamber soyundanım' deyip kanını içirmişti! Yeni gelişme

'Peygamber soyundanım' deyip kanını içirmişti! Yeni gelişme

Dikili’de Sahil Güvenlik ile göçmen botu çarpıştı

Sahil Güvenlik ile göçmen botu çarpıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.