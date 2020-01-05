AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay'dan Çukurova Belediyesinin tapu dağıtım törenine tepki:

Ay, tapu dağıtımını Çukurova Tapu Müdürlüğünün yaptığını anlatarak, "Bu yetki tapu müdürlüklerine verilmiştir. Vatandaşlarımızın tapu alacakları yegane adres Çukurova Tapu Müdürlüğüdür. Belediyelerin bu şekilde tapu dağıtımı yapması hukuken mümkün değildir. Çukurova Belediyesinin tapu dağıtım töreni düzenlemesi abesle iştigal bir konudur." ifadesini kullandı.

Siyasi parti ayrımı gözetmeksizin kente hizmet etme gayreti içerisinde olduklarını belirten Ay, belediye tarafından yapılacak tapu dağıtım töreninin son derece yanlış ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu söyledi.

Vatandaşların haklarına kavuşması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, valilik, kaymakamlık, Adana Tapu Kadastro İl Müdürlüğü ve Çukurova Tapu Müdürlüğünün büyük bir özveri, gayret ve fedakarlık gösterdiğini aktaran Ay, şöyle konuştu:

"Bu kurumların tamamını atlayarak, belediyenin yapması gereken bir işlemi bütünüyle beraber sadece 'kendim yaptım' mantığıyla bunu kamuoyuna sunmak son derece yanlış ve yakışıksızdır. Biz bu durumu kabul etmiyoruz. Belediyeler bu şekilde tapu dağıtım törenleri düzenleyemezler. Bugün saat 16.00'da Çukurova Belediyesi tarafından tapu dağıtım töreninde dağıtılacak tapuların ne şekilde dağıtılacağı hala muamma ve soru işaretidir. 3 Ocak 2020 itibarıyla Çukurova Tapu Müdürlüğümüz tarafından vatandaşlarımıza tapuları dağıtılmıştır. Aldığımız bilgiler çerçevesinde 50-60 vatandaşımız tapu müdürlüğüne başvurarak tapularını almışlardır. Bunun dışında dağıtılan bir tapu söz konusu değildir. Eğer vatandaşlardan 60 tapunun Çukurova Belediyesi tarafından alınıp tekrar sunmak suretiyle dağıtımı yapılacaksa bu komedidir."