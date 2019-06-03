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AK Parti Adana İl Başkanlığında bayramlaşma

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 17:09 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: -"İstanbul seçimlerinde adayımız Binali Yıldırım'ın İstanbulluların yoğun teveccühüyle başkan olmasından sonra yolumuza AK Parti olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak güçlü şekilde devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "İstanbul seçimlerinde adayımız Binali Yıldırım'ın İstanbulluların yoğun teveccühüyle başkan olmasından sonra yolumuza AK Parti olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak güçlü şekilde devam edeceğiz." dedi.

Sarıeroğlu, AK Parti Adana İl Başkanlığında düzenlenen programda partililerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Burada yaptığı konuşmada Sarıeroğlu, şehitleri rahmetle yad ederek, ailelerine sabır diledi.

31 Mart seçimlerinde emek veren, büyük fedakarlıkla çalışanlara teşekkür eden Sarıeroğlu, Adana'nın kararını verdiğini ve 11 ilçede Cumhur İttifakı olarak belediye başkanlarının seçildiğini kaydetti.

Ülkenin önemli süreçlerden geçtiğini dile getiren Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"23 Haziran seçimlerini de atlattıktan sonra İstanbul'da biliyorsunuz yenilenen bir seçim var. Dün, yine bazı ilçelerimizde ve beldelerimizde seçimler yenilendi. İnşallah sırada İstanbul var. İstanbul seçimlerinde adayımız Binali Yıldırım'ın İstanbulluların yoğun teveccühüyle başkan olmasından sonra yolumuza AK Parti olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak güçlü şekilde devam edeceğiz. Şu anda adalet, eğitim reformu yapılıyor, ekonomiyle ilgili paketlerimiz açıklanıyor. Reformlarla 82 milyon vatandaşımızı, tüm toplum kesimlerini kucaklayacak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye olarak güçlüyüz, farklıyız, gönül coğrafyamız çok geniş. İnşallah var gücümüzle çalışarak ülkemizi daha da güçlendireceğiz. Mazlum, mağdur tüm kardeşlerimize el uzatmaya devam edeceğiz. 82 milyon vatandaşımızın da refahı, güvenliği, huzuru için elimizden geleni bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."

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