AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti! 'Soruşturmada oğlumun adının geçtiğini öğrendim'

AK Parti'de beklenmedik istifa! Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci sosyal medyadan yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Zenbilci paylaşımında oğlunun adının bir soruşturmada geçmesinden dolayı bu kararı aldığını duyurdu.

Zenbilci'nin paylaşımı şu şekilde;

"Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir. Bu sürecin mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum."

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

Öte yandan Zenbilci'nin istifa paylaşımının ardından sosyal medya hesabını kapatması dikkatlerden kaçmadı.

"OĞLU ŞU ANDA TÜRKİYE'DE DEĞİL"

Zenbilci'nin istifasıyla ilgili gazeteci Altan Sancar, Sözcü TV'de detayları paylaştı. "Oğlunun adının karıştığı bir uyuşturucu soruşturması var" diyen Sancar, "AK Partililere sordum, Zenbilci bu bilgiyi alır almaz partiden istifa isteğini yönetime bildirmiş. İstifası e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek bir istifa. Zenbilci'nin oğlu şu an Türkiye'de değil. Genel bilgi ABD'de olduğuna dair. Hakkında soruşturma açılmadan önce gittiği belirtiliyor" açıklamalarında bulundu.