AK Parti Adana ve Mersin'de aday çıkarmayacak mı? Flaş iddia

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "Yeni ittifak arayışında hangi iki isim dışlanacak?" başlığıyla yayımlanan yazısında dün AK Parti ile MHP arasında yeniden kurulması beklenen ittifakı değerlendirdi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA RİSK

"Yapılan anketlere göre muhalefet ittifak yapar ve MHP tek başına güçlü adaylar çıkarırsa AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'yı kaybetme riski ortaya çıkıyordu" diyen Zeyrek, devamında "Erdoğan, bu riski ortadan kaldırmak için düğmeye bastı. Özhaseki'ye MHP'yle yeniden temasa geçme talimatı verdi. Kendisi de Bahçeli'yi davet etti. Bugün gerçekleşecek görüşmeden sonra Özhaseki ile MHP'li Sadir Durmaz'ın görüşmeleri başlayacak" ifadesini kullandı. Zeyrek, "Bahçeli istemediği için mi? Bir daha yol kazası yaşanmasın diye mi? Çözemedim ama yeni süreçte Numan Kurtulmuş ve Bekir Bozdağ devre dışı tutulacakmış" iddiasını ileri sürdü.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AK PARTİ, ADANA, MERSİN VE MANİSA'DA MHP

Deniz Zeyrek ayrıca, AK Parti tarafının MHP'den İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday göstermeme kararını yeniden hayata geçirmesini isteyeceğini söyledi. "Etimesgut'ta bir açılışta yaptığı konuşmada Mersin, Adana, Manisa başta olmak üzere mevcut belediyeleri kaybetmek istemediğini ortaya koyan Bahçeli, bu kez görüşmeye ittifak satrancından zaferle çıkmış, oylarını artırmış bir şekilde daha güçlü girecek ve bu üç ilde aday gösterilmemesini isteyecek" ifadesini kullanan Zeyrek, şöyle devam etti:

'MERSİN VE ADANA'DA AK PARTİ VAZGEÇEBİLİR'

Daha önce "biz o şehirlerde nasıl aday göstermeyiz" diyen AK Partililer bu kez İstanbul ve Ankara için Mersin ve Adana'dan vazgeçilebileceğini konuşmaya başladı. Buna karşılık, İzmir için Manisa'dan vazgeçilmesi beklenmiyor.

