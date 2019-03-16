AK Parti adayı 72 iddialı proje ile geliyor

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy birbirinden iddialı 72 projesini duyurdu.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, projelerini kampanya sitesinden detaylı olarak duyurdu. Ulusoy, resmi internet sitesinde tüm detayları ile yer alan projelerle Avcılar’ın bütün sorunlarına çare sunmayı hedeflediğini belirtti.

AVCILAR’I KENTİN MERKEZİNE ENTEGRE ETMEYİ PLANLIYOR

Metro, metrobüs hatlarının deniz ulaşımı ile entegre edileceği bir sistem kurmayı planlayan AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, “Kâğıthane

