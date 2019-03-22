AK Parti adayı Arasan: Tunceli'nin geleceği turizmde

Ferit DEMİR/ TUNCELİ, (DHA)- AK PARTİ Tunceli belediye başkan adayı Gökhan Arasan, başkan seçilmesi halinde kentin turizm yönünü kullanarak istihdam oluşturacaklarını kaydederek, bölgedeki doğal güzelliklere HES ve baraj yapılmasına da izin vermeyeceklerini söyledi. AK Parti Tunceli belediye başkan adayı Gökhan Arasan, belediye başkanı seçilmesi halinde Tunceli'de üç konuda önemli projeleri hayata geçireceklerini belirtti. Arasan, işsizliğin önlenmesi, Tunceli'nin turizme açılması ve baraj ile HES konularında önemli açıklamalar yaptı. Munzur Vadisi Mili Parkı ve Pülümür Vadisi'nde HES ve baraj projelerinin hayata geçirilmeyeceğini ve bu projelerin yaptıkları girişimler sonucunda iptal edildiğini belirten Arasan, "Tunceli'de yapılması düşünülen barajlara biz AK Parti il örgütü olarak karşı geliyoruz. Barajların yapılmasına izin vermeyeceğiz ve buradan ben söz veriyorum; baraj ve HES yapılmasına izin vermeyeceğiz. Uzun bir zamandır bu konu ile ilgili bakanlıklarımız ile görüşmelerimiz vardı ve yaptığımız bu olumlu görüşmelerimiz neticesinde Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı ile Pülümür Vadisi'nde yapılması düşünülen bütün baraj projelerini iptal ettirdik. Burada halkımıza şunun sözünü veriyorum. AK Parti Tunceli il örgütü olarak Munzur Vadisi ile Pülümür Vadisi'ne asla baraj yapılmasına izin vermeyeceğiz. Ayrıca Valimiz Sayın Tuncay Sonel de Munzur Vadisi'nde barajların yapılmaması için çok önemli çabalar gösterdi. Dünya Rafting Şampiyonası ilimizde Munzur Vadisi'nde yapılacak ve bu da bizim için Tunceli'nin dünya turizmine açılması için çok önemli bir adım olacak" dedi. Arasan, belediye başkanı seçilmesi halinde ilk 6 ay içinde 500 genci istihdam edeceklerini ifade ederek, "Tunceli'deki işsizliğin çözümü konusunda çok önemli çalışmalar yaptık. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız projelerimiz vardı. Özelikle beyaz eşya ve otomotiv firmaları ile yaptığımız görüşmelerde Tunceli'de beyaz eşya ve otomotiv sektörü için yedek parça üretmek için yeni yatırımların yapılacağı sözünü aldık. Dolayısıyla yedek parça üretim tesisleri kurulduğunda Tuncelili 2 bin genç iş sahibi olacak. Bunun yanı sıra biz belediyeyi kazandığımız takdirde ilk 6 ay içinde 500 Tuncelili genci belediye bünyesinde kuracağımız şirketlerde işe alacağız. Bu gençlerin yarısı kesinlikle üniversite mezunu olacak. Tuncelili yüzlerce üniversite mezunu genci şu an işsizlik ile mücadele ediyor. Biz belediyeyi kazandığımız takdirde bu gençlerimizin işsiz kalmaması için hızla projelerimizi hayata geçirerek onları iş sahibi yapacağız" diye konuştu. 'TUNCELİ'NİN GELECEĞİNİN TURİZMDE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ' Tunceli'yi, Türkiye ve dünya turizmine açmak için önemli projeler hazırladıklarını anlatan Arasan, "Tunceli, Türkiye'nin en güzel yerlerinden biridir. Tam bir doğa ve tarihi turizm merkezi konumunda. Yıllardır yaşanan terör olayları nedeniyle turizm alanında yatırımlar yapılamıyordu. Şimdi terör sorunu büyük ölçüde çözüldü. Özellikle Pülümür Vadisi, Munzur Milli Parkı, Munzur dağları, Munzur gözeleri, Pertek, Çemişgezek, Mazgirt bölgeleri inanılmaz doğa ve tarihi güzellikleri barındırıyor. Belediyeyi kazandığımızda yapacağımız ilk iş uzman bir ekiple birlikte turizm ofisini kuracağız ve Tunceli'nin turizm alanında kalkınması için ilk adımı atmış olacağız. Yurt içi ve yurt dışında turist kafilelerinin gelmesi için her türlü kolaylığı sağlayıp, bütün imkanlarımızı bu alana yoğunlaştıracağız. Tunceli'nin kalkınması turizmde başlayacak. İnanılmaz güzel bir doğamız var. Buraya turizme açtığımızda hem halkımız, hem esnafımız herkes rahatlayacak. Biz Tunceli'nin kurtuluşunun, geleceğinin turizmde olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

