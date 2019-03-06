HABER

AK Parti Adayı Hilmi Güler: 31 Mart ‘One Minute’nin devamıdır -2

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 15:48 | Son Güncelleme

 AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, baba ocağı Ünye’de halka seslenerek, "31 Mart bir takvim günü değil.

Nedim KOVAN- Selçuk BAŞAR/ÜNYE (Ordu), (DHA)- AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, baba ocağı Ünye’de halka seslenerek, "31 Mart bir takvim günü değil. Sadece seçim günü değil. 31 Mart Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘One Minute’ diyerek başlattığı, daha sonra ‘Dünya 5’den büyüktür’ diye devam ettiği, mazlumların sesi olarak dünyaya haykırdığı günlerin devamıdır" dedi.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, seçim çalışmalarını baba ocağı Ünye ilçesinde sürdürdü. Ünye’de miting düzenleyerek, Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılan Güler, ardından esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla oturup çay bahçesinde simit yiyerek çay içen Hilmi Güler, kente kazandıracağı projeleri anlattı.

'ÜNYE KARADENİZ’İN PIRLANTASI OLACAK'

Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı olduğu dönemde baba ocağı Ünye ilçesine doğalgaz, içme suyu başta olmak üzere birçok hizmetlerde bulunan Hilmi Güler, "Gönül belediyeciliği felsefesi şu. Buraya ben demeye gelmedim, sen demeye gelmedim, ben yok, sen yok siz varsınız. Ünyeliler var. Gönül belediyeciliği budur. Ünye’ye çok hizmetler yapacağız. Önce doğalgazı getirdik. Aslında 10 yıl önce gelmişti, ama bazı aksaklıklar sebebiyle size geç ulaştırıldı. Ünye’nin içme suyunu getirdik. Çalışmalarımız saymakla bitmez. Şimdi yeni dönemde limanı daha çok büyüteceğiz. Konteyner limanı haline getireceğiz. Ünye yeni dönemde bir liman merkezi olacak. Ünye Organize Sanayi Bölgesi’nin kamulaştırma parasını çıkardık. Orada çok güzel ürün ve üretimler gerçekleşecek. Orada üretilen ürünler konteyner limanı ile dünyaya ihraç edilecek. Ünye, Karadeniz’in bir incisiydi. Bu yatırımlarla birlikte artık bölgenin pırlantası olacak" dedi.

'ADİL VE ŞEFFAF OLACAĞIZ'

Ünye’nin vizyonunun bilinenden daha fazla olduğunu, bu sebeple ufuk ve vizyonun geniş tutulması gerektiğini de anlatan Güler, “Ünye’nin komşusu Fatsa değil, Terme, Çarşamba değil. Ordu’nun komşusu Samsun, Giresun, Sivas, Tokat değildir. Ordu’nun komşusu Odessa, Bakü, Moskova, Bükreş’tir. İşte Ünye’de bu ülkelere ihracat yapacak yeni üretim sahaları açacağız. Bizim belediyecilik anlayışımız, bütün işlerimizi adilane, ortak akılla, şeffaflıkla yapacağız. Hiçbir grubun, hiçbir zümrenin adamı olmadan yalnız ve yalnız sizlerin elemanı olarak yapacağız. Burada herhangi bir kanunsuz harekete göz açtırmayacağız. Bunu özellikle bilin” şeklinde konuştu.

'31 MART SADECE SEÇİM GÜNÜ DEĞİL'

31 Mart seçimlerinin sıradan bir gün olmadığını, Türkiye ve Ordu ili açısından önemli bir dönemeç olduğunu da ifade eden Hilmi Güler, "31 Mart bir takvim günü değil. Sadece seçim günü değil. 31 Mart sayın Cumhurbaşkanımızın ‘One Minute’ diyerek başlattığı, daha sonra ‘Dünya 5’den büyüktür’ diye devam ettiği, mazlumların sesi olarak dünyaya haykırdığı günlerin devamıdır. 31 Mart sadece bir belediye seçimi değildir. Bu aynı zamanda 2 milyar mazlumun ay yıldızlı bayraktan beklediği talebin ve hizmetin belirlendiği gün olacaktır" diye konuştu.

Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisiDuyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi
AK Parti Adayı Hilmi Güler: 31 Mart ‘One Minute’nin devamıdırAK Parti Adayı Hilmi Güler: 31 Mart ‘One Minute’nin devamıdır
CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusuCHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

En Çok Okunan Haberler

Bülent Uygun istifa etti

Bülent Uygun istifa etti

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

Survivor'da sevgili şoku! Gelen mesajlarla gözyaşlarını tutamadı

Survivor'da sevgili şoku! Gelen mesajlarla gözyaşlarını tutamadı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.