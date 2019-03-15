HABER

AK Parti Adayı Hilmi Güler: Ordu’yu denizle barıştıracağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 12:16 | Son Güncelleme

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, turizme yönelik çok önemli projelerinin olduğunu belirterek, "Ordu’yu denizle barıştıracağız" dedi.

AK Parti Adayı Hilmi Güler: Ordu’yu denizle barıştıracağız

Emre KOLTUK- Faruk KAHRAMAN/ORDU, (DHA)- AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, turizme yönelik çok önemli projelerinin olduğunu belirterek, "Ordu’yu denizle barıştıracağız" dedi.
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında katıldığı programlarda vatandaşlara projelerini anlatan Güler, kentteki yatırımların devam edeceğini belirtti. Havalimanıyla Ordu'nun ekonomik bağımsızlığına kavuştuğunu söyleyen Güler, "Geçmiş geçmişte kaldı. Geçmişte güzel çalışmalar yaptık. Yaptığımız havaalanı dünyada sayılı havaalanlarından bir tanesi. Havaalanıyla birlikte Ordu, ekonomik bağımsızlığına kavuştu. Aynı zamanda Akdeniz- Karadeniz Yolu gerçekten Ordu’yu dünya çapında bir değere kavuşturacak. Bu yolla birlikte 40 kadar vilayetin ithalat ve ihracat ürünleri Ordu’dan geçecek. Bu proje Ordu’da yeteri kadar fark edilmedi ama yabancılar bu yolun ne anlama geldiğini çok iyi anlıyor. Bu yolla birlikte sadece Ordu’ya değil Türkiye’ye yeni bir aort damarı açıyoruz" diye konuştu.
'DENİZLE BARIŞACAĞIZ'
Turizme yönelik çalışmalara devam edeceklerini aktaran Güler, "Eser yapmak kolay iş değil. Apartman toplantılarında dilek ve temenniler konuşulur. Bu seçim dilek ve temennileri konuşacak bir seçim değil. İş yapacağız. Bu işler hesapla, kitapla ve vizyonla olur. Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hatları ve Azeri gazının Yunanistan’a kadar getirilmesi, sizlere doğal gazın dağları tepeleri aşarak getirilmesi o kadar kolay olmadı. 5 yılda neler yapacağız onları Pazar günü açıklayacağız. Denizle barışacağız, 8 tane balıkçı barınağımız var. Şuanda deniz Ordu’ya bitişik ama barışık değil. Turizmde, taşımada, ticarette deniz konteyner limanı burayı uçuracak. Karadeniz Akdeniz Otoyolu da bu anlamda önemli" dedi.

FOTOĞRAFLI

AK Parti Adayı Hilmi Güler: Ordu’yu denizle barıştıracağızAK Parti Adayı Hilmi Güler: Ordu’yu denizle barıştıracağızAK Parti Adayı Hilmi Güler: Ordu’yu denizle barıştıracağız

PARTNERBunu kimse bilmiyordu! Günde 1 tane pirinç yutarsanız...Bunu kimse bilmiyordu! Günde 1 tane pirinç yutarsanız...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “Sapık terörist Yeni Zelanda’da 40 kardeşimizi şehit etti”Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “Sapık terörist Yeni Zelanda’da 40 kardeşimizi şehit etti”
Bakan Dönmez’den Yeni Zelanda’daki saldırıya kınamaBakan Dönmez’den Yeni Zelanda’daki saldırıya kınama

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fazıl Say açıklaması

Canlı yayında açıkladı! 'Özel bir beste istedim'

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

CNN Türk'te Ekrem İmamoğlu'nun konuşması yarıda kesildi! Buket Aydın'dan açıklama geldi

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert çıkış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.