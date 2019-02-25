HABER

AK Parti adayı Türkmen: Çankayalının ilk kadın başkanını seçmek istediğini hissediyorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 12:48 | Son Güncelleme

ANKARA'da, AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, "Çok güzel tepkiler alıyorum.

AK Parti adayı Türkmen: Çankayalının ilk kadın başkanını seçmek istediğini hissediyorum

Gizem KARADAĞ- Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, "Çok güzel tepkiler alıyorum. Çankayalının ilk kadın başkanını seçmek istediğini hissediyorum. İnşallah 31 Mart akşamı Çankaya'nın ilk kadın başkanını hep birlikte seçiyor olacağız" dedi.
AK Parti'nin Çankaya adayı Amber Türkmen, projelerinde önceliğin yönetim anlayışı ve hizmet eşitliği olduğunu söyledi. Bütün projelerinde mahalle ölçeğince çalıştıklarını belirten Türkmen, "Diğer bir adım ise insana dokunmak, insana yatırım ve istihdamdır. Kadının, engellinin, yaşlının, çocuğun ve gencin hepsinin gerekli hizmetlere ulaştığı bir bütünlükle çalışıyoruz" diye konuştu.
'KÜLTÜR- SANAT MARKASI OLAN ÇANKAYA YAPACAĞIZ'
Çankaya'nın sanat konusunda çok önemli bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Türkmen, şunları söyledi:
"Çankaya bize Cumhuriyetimizin, Atatürk'ün mirasıdır; çok ciddi milli kültüre ve potansiyele sahip. Bunları ortaya çıkaracağız ve değerlendireceğiz. İnsanlarımız daha fazla sanatla, kültürle iç içe olacak. Onun dışında çok büyük bir kültür- sanat kompleksi ile geçmişimizden bugüne kadar her dalda yürütülen çalışmalar ile kültür- sanat markası olan Çankaya yapacağız. Bunun turizminde önünü açıp, istihdama da kapı açmış olacak."
'VETERİNERLİK HİZMETİNİ EVLERE TAŞIYACAĞIZ'
Türkmen, Çankaya'da çok fazla hayvansever bulunduğunu ve hayvanlarla ilgili çok fazla sorun yaşandığını kaydetti. Konuyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini belirten Amber Türkmen, "Veterinerlik hizmetini evlere taşıyacağız. Kentimizin içerisindeki düzenlemeler ile parkların içerisinde mutlaka hayvanlarımızın da haklarını gözeterek gerçekleştireceğiz. Onlar için uygun alanlar yapacağız" dedi.
'ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALIYORUM'
Uzun yıllar bürokrasinin çeşitli kademelerinde görev aldığını kaydeden Türkmen, kadın olarak bu konuda yaşanan zorlukları çok iyi bilen biri olduğunu söyledi. Kadınların zorluklarla karşılaşmaması gerektiğini dile getiren Amber Türkmen, "Ben simgesel bir örnek olayım, yol açayım. Kadınlarımızın her alanda bulunmalarının takipçisi ve ısrarcısı olalım. Toplumumuzun kadına daha çok güvendiğini söyleyebilirim. Kadın doğuştan yerel yöneticidir. Bir kadın birçok şeyi aynı anda düşünür, planlar ve hayata geçirir. Toplumumuz bunu biliyor, kadının vicdanına ciddi anlamda güveniliyor. Çok güzel tepkiler alıyorum. Çankayalının ilk kadın başkanını seçmek istediğini hissediyorum. İnşallah 31 Mart akşamı Çankaya'nın ilk kadın başkanını hep birlikte seçiyor olacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNERCinsiyet değiştirip kadın olmuştu, zorlanınca yeniden erkek oldu! İşte son haliCinsiyet değiştirip kadın olmuştu, zorlanınca yeniden erkek oldu! İşte son hali
Moldova seçimlerinde sürpriz sonuçMoldova seçimlerinde sürpriz sonuç
Gerçek Kim gelirken, benzer Kim sınır dışı edildiGerçek Kim gelirken, benzer Kim sınır dışı edildi

En Çok Okunan Haberler

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında Kaşıkçı cinayeti açıklaması!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Gelen telefonu görünce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına ara verdi

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama: Bu Türkiye gerçeğidir

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.