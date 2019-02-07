AK Parti Adayı Zeybekci İzmir Projelerini Açıkladı

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci seçilirse İzmir için gerçekleştireceği projeleri anlattı. Zeybekci’nin “10 Numara İzmir” adını verdiği seçim projelerinin tanıtımına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile AK Parti ve MHP il başkanları da katıldı. Lojistik merkezi İzmir Zeybekci dünyada üretim ve dağıtım modellerinin değiştiğine dikkat çekerek İzmir’in de Anadolu için dünyaya açılan bir kapı özelliği taşıdığını belirtti. AK Parti adayı, Çandarlı Kuzey Ege Limanı Projesi ile İzmir'in Akdeniz havzasının en önemli lojistik merkezi olacağını söyledi. İzmir’i İstanbul, Çanakkale, Antalya ve Ankara’ya bağlayacak otoyollarla İzmir’in bir ulaşım merkezi olacağını vurguladı. Şehir içi trafiği rahatlatmak amacıyla 28 noktada battı çıktılar ve köprülü kavşaklar yapma vaadinde bulunan Zeybekci, İzmir Körfezi’nin iki yakasının da Karayolu ve Raylı Körfez Geçiş Projesi (İZKARAY) ile bağlanacağını ifade etti. Raylı sistem ağını genişletme ve deniz ulaşımını daha etkin kullanma sözü verdi.

İstihdamı arttıracak projeler İzmir’de genç işsizliğin Türkiye ortalamasından yüksek olduğuna dikkat çeken Nihat Zeybekci, yeni serbest bölgeler ile organize sanayi bölgeleri kurulacağını söyledi. Zeybekci’nin projeleri arasında Bilim, Teknoloji ve Yazılım Vadisi, 4 ve 5 yıldızlı otellerin sayısının artırılması, termal turizm merkezleri, uluslararası geriatri merkezi, Alsancak kruvaziyer limanı, gıda ve tarım teknolojileri vadisi gibi vaatler de yer aldı. “İzmir’de hayat tarzı problemi yok” Zeybekci konuşmasını, "Oyunuzu İzmir'e verin, İzmir'in buna ihtiyacı var. Bir yerel seçim geliyor, tercihte bulunurken doğru tartışalım. Bazı beceriksizliklerin ideolojik kılıfla örtülmesine müsaade etmeyin. İzmir'i İzmirliler kurtaracak, bize düşen hizmetkar olmak. İzmir'in hayat tarzı problemi yoktur. İzmir'in hayat kalitesi problemi vardır. Hayat tarzı problemi getiren varsa İzmir'e saygısızlık, hakaret, haksızlıktır. 21. yüzyılın Türkiye’sinde hala bunları tartışıyor olmak ilkellik, gericiliktir ve yobazlıktır" sözleriyle tamamladı.

“Projelerin çoğu inşaat temelli” Zeybekci’nin seçim vaatlerini VOA Türkçe’ye değerlendiren Ege Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslıhan Aykaç Yanardağ, vaatlerin önemli bir kısmının merkezi yönetimi ilgilendiren konular olduğuna dikkat çekti. Yanardağ, “Projelerin birçoğu inşaat temelli ve dolayısıyla AK Parti belediyeciliğini gerçekten temsil eden, altyapıya yönelik yatırımlar olarak algılanabilir. Şehrin sosyo-kültürel dinamiklerini karşılayabilecek, üstyapıya yönelik teklifler göremiyorum. Şehirde belirleyici olan belirli demografik faktörler var. İzmir çok fazla göç alıyor. Bu göçlerin bir kısmı İstanbul veya Ankara gibi metropollerden geliyor. Yaklaşık 180 bin Suriyeli göçmen İzmir’de yerleşik durumda. Yaklaşık 200 bin üniversite öğrencisi var. Dolayısıyla nüfus açısından ciddi bir hareketlilik söz konusu. Gördüğüm kadarıyla bunları karşılayabilecek vizyon dönüştürücü çok fazla proje yok” dedi. İstihdamı arttırmaya yönelik projelerle ilgili daha ayrıntılı bilgi verilmesi gerektiğini söyleyen Yanardağ, turizme dönük projelerin de ağırlıkla Çeşme odaklı olmasını eleştirdi. Bergama gibi dünya kültür mirasına dahil edilen çok sayıda arkeolojik eser bulunan bir ilçeye ya da Bayındır, Kiraz, Kınık gibi ekoturizm potansiyeli barındıran ilçelere değinilmemesini bir eksiklik olarak değerlendirdi.