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AK Parti Adayı Zeydan,13 çocuğuna bakan anneyi evinde ziyaret edip, gününü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 18:54 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin AK Parti Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle emekçi kadınlarla buluştu.

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin AK Parti Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle emekçi kadınlarla buluştu. Zeydan, ilçedeki kadın dernekleri tarafından, yılın annesi seçilen 3'ü engelli 13 çocuk annesi Maşallah Çelik'i evinde ziyaret edip, Kadınlar Günü'nü kutladı.

AK Parti Yüksekova Belediye Başkan Adayı Zeydan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, Kadın Destek Merkezi'nde kadınlarla bir araya gelerek, gül ve karanfil dağıtıp, günlerini kutladı. Teoman Zeydan eşi Bilnur Zeydan ile birlikte 21 yıl önce eşini kanserden kaybeden ve kadın dernekleri tarafından yılın annesi seçilen 3'ü engelli 13 çocuğuna hem annelik , hem babalık yapan Maşallah Çelik'i İnanlı Köyü'ndeki evinde ziyaret ederek, Çelik’in de Kadınlar Günü’nü kutladı. Zeydan, elini öptüğü Çelik'e günün anısına karanfil verdi.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Zeydan, tüm zorluklara göğüs gererek çocuklarına bakan, anne Çelik'in her zaman yanında olacaklarını belirtti.

'3’Ü ENGELLİ 13 ÇOCUĞUMA TEK BAŞIMA BAKIYORUM'

Anne Çelik ise kanser hastası eşini 21 yıl önce kaybettiğini, o günden bugüne 3'ü engelli 13 çocuğuna tek başına baktığını belirterek, "Eşimin vefatından sonra çocuklarımın tüm sorumluluğu bana kaldı. Devletin engelli çocuklarım için verdiği evde bakım hizmeti ücreti ile geçimimizi sağlıyoruz. Çocuklarım için her gün tandırda ekmek pişiriyorum. Sonra da onları uyandırıp kahvaltılarını yaptırıp, onların diğer ihtiyaçlarını gideriyorum. Engelli 3 çocuğumun sakallarını dahi ben kesiyorum. Bu durumdan çok mutluyum. Çünkü onlar benim evlatlarım. Onlar benim her şeyim. Bugüne kadar 'of' bile demedim. Yaşları büyük olunca sıkıntıları da büyük oluyor. Ben çocuklarıma hem annelik hem de babalık yapıyorum" dedi.

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