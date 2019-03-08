AK Parti Adayı Zeydan,13 çocuğuna bakan anneyi evinde ziyaret edip, gününü kutladı

'3’Ü ENGELLİ 13 ÇOCUĞUMA TEK BAŞIMA BAKIYORUM'

Anne Çelik ise kanser hastası eşini 21 yıl önce kaybettiğini, o günden bugüne 3'ü engelli 13 çocuğuna tek başına baktığını belirterek, "Eşimin vefatından sonra çocuklarımın tüm sorumluluğu bana kaldı. Devletin engelli çocuklarım için verdiği evde bakım hizmeti ücreti ile geçimimizi sağlıyoruz. Çocuklarım için her gün tandırda ekmek pişiriyorum. Sonra da onları uyandırıp kahvaltılarını yaptırıp, onların diğer ihtiyaçlarını gideriyorum. Engelli 3 çocuğumun sakallarını dahi ben kesiyorum. Bu durumdan çok mutluyum. Çünkü onlar benim evlatlarım. Onlar benim her şeyim. Bugüne kadar 'of' bile demedim. Yaşları büyük olunca sıkıntıları da büyük oluyor. Ben çocuklarıma hem annelik hem de babalık yapıyorum" dedi.

