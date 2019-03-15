AK Parti adayından Kartal için 44 proje

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, aday ve proje tanıtım toplantısında vaat ettiği 44 projeyi anlattı.

“Sevdamız Kartal için büyük hayallerimiz var. Ne vaat ediyorsak, beyannamede neyi yazıyorsak hepsinin kaynağı, karşılığı var” diye konuşan AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, aday ve proje tanıtım toplantısında “Kartal’ın hak ettiği hizmetler; dört dörtlük Kartal için 44 proje” diye ifade ettiği 44 projeyi anlattı. Taşyürek, konuşmasında Kartal'ın değişime hazır olduğunu vurguladı.

KARTAL DEĞİŞİME HAZIR

Kartal'ın değişimi için elinden gelen desteği vereceğini ifade eden Taşyürek, "Kartal değişime hazır. Bugün baharın başlangıcı. Kartal’da 10 yıldan bu yana beklediğimiz bahar, inşallah 1 Nisan’da gelecek. Kartal’ın ufukları, hizmet baharına gebe. Müşterek sevdamız Kartal için büyük hayallerimiz var. Ne vaat ediyorsak, beyannamede neyi yazıyorsak hepsinin kaynağı, hepsinin rasyoneli, hepsinin karşılığı var. Allah 'Geleceğin güzel Kartal’ı' hayalimizi birlikte gerçekleştirmeyi nasip etsin" dedi.