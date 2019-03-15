AK Parti adayından Kartal için 44 proje

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, aday ve proje tanıtım toplantısında vaat ettiği 44 projeyi anlattı.
“Sevdamız Kartal için büyük hayallerimiz var. Ne vaat ediyorsak, beyannamede neyi yazıyorsak hepsinin kaynağı, karşılığı var” diye konuşan AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, aday ve proje tanıtım toplantısında “Kartal’ın hak ettiği hizmetler; dört dörtlük Kartal için 44 proje” diye ifade ettiği 44 projeyi anlattı. Taşyürek, konuşmasında Kartal'ın değişime hazır olduğunu vurguladı.
KARTAL DEĞİŞİME HAZIR
Kartal'ın değişimi için elinden gelen desteği vereceğini ifade eden Taşyürek, "Kartal değişime hazır. Bugün baharın başlangıcı. Kartal’da 10 yıldan bu yana beklediğimiz bahar, inşallah 1 Nisan’da gelecek. Kartal’ın ufukları, hizmet baharına gebe. Müşterek sevdamız Kartal için büyük hayallerimiz var. Ne vaat ediyorsak, beyannamede neyi yazıyorsak hepsinin kaynağı, hepsinin rasyoneli, hepsinin karşılığı var. Allah 'Geleceğin güzel Kartal’ı' hayalimizi birlikte gerçekleştirmeyi nasip etsin" dedi.
KARTAL İÇİN 44 PROJE
AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek’in Kartallı vatandaşlara sunduğu 44 proje ise şöyle:
1-Kartal Havaray
2-Millet Bahçesi ve Doğa Tarih Müzesi
3-Kartal Kent Meydanı
4-Engelli Çocuklar Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi
5-Kartal Stadyumu
6-Kartal Yuvası Sosyal Tesisi
7-Nostaljik Nizam Plajı ve Tema Park
8-Kartal Merkez
9-İstanbul Balkonu Seyir Terası
10-Kartal Macera Vadisi
11-Kartal Millet Bahçesi
12-Ertuğrul Gazi Kültür Merkezi
13-Çavuşoğlu Kültür Merkezi
14-Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi
15-Esentepe Kültür Merkezi
16-Atık Toplama ve Ayrıştırma Merkezi
17-Çınaraltı Lale Meydanı, Lale Merkezi ve Araştırma Merkezi
18-Kartal Sivil Toplum Merkezi
19-Çok Katlı Spor Kompleksi
20-Yakacık Spor Tesisi
21-Orhantepe Spor Tesisi
22-Soğanlık Sağlıklı Yaşam Kompleksi
23-Özel Çocuklar Kafe
24-Genç Yaşam Merkezleri
25-Kartal Ligi ve Semt Kulüpleri
26-Girişimcilik, İnovasyon ve İnsan Kaynakları Merkezi
27-Kartal Genç Kart
28-Gönülden Gönüle Yardım Merkezi
29-Refakatçi Misafir Evi
30-Semt Pazarları
31-Balıkçı Barınağı Yenileme ve İşlevlendirme
32-Aqua Park ve Olimpik Yüzme Havuzu
33-Binbir Çiçek Hobi Bahçeleri
34-Tarihî Çeşme Restorasyonları
35-Trafik Pisti ve Parkı
36-Mobil Klinik ve Otel
37-Kuzey Kartal İmar Yolu Ön Projesi
38-Yöresl El Emeği Göz Nuru Projesi
39-Bilim ve Teknoloji Geliştirme Merkezi
40-Yaşlılar İçin Sağlıklı Yaşam Merkezi
41-Oyun Sokakları
42-Kartal E-Spor
43-Kartal’ı Birlikte Yönetiyoruz
44-İmar ve Tapu Problemleri Çözüm Masası
KARTAL BELEDİYE MECLİS ÜYE ADAY LİSTESİ BELİRLENDİ
AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, 31 Mart yerel seçimler sonrasında zaferle ayrılacağı takdirde vaat ettiği projeleri aktardıktan sonra Kartal Belediye Meclis Üye Adaylarını tanıttı. Programda 37 AK Parti Kartal Belediye Meclis Üyesi açıklandı.
Program sonrasında protokol katılımcılar, adaylar ve vatandaşlar arasında hatıra fotoğrafları çekildi.