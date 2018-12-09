AK Parti adayını açıkladı, HDP'de bayram havası oldu

AK Parti yerel seçim aday belirleme sürecinde hızlı yol aldı. 10 günde 74 kentin belediye başkan adayı ilan edildi. Kamuoyuna duyurulan adaylar arasında en çok konuşulan isimlerden biri Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan oldu.

BAYKAL'IN İSTİFASI SONRASI AĞLAMASIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

2015 yılına kadar CHP’de siyaset yapan, kamuoyunun hafızasına, Deniz Baykal’ın genel başkanlıktan istifa açıklamasını ağlayarak izlemesi ile kazınan Sayan şimdi AK Parti’den belediye başkan adayı.

CHP YORUMSUZ KALDI

Sayan’ın adaylığı CHP’de yorumsuz, sadece tebessümle karşılanırken HDP’de ise bayram havası estirdi.

HDP SAYAN'IN ADAYLIĞI SONRASI UMUTLU

Bir HDP yetkilisi, Savcı Sayan’ın adaylığının açıklanmasından sonra Ağrı’da partilerine aday adaylığı başvurularında büyük artış yaşandığını söyledi. Ağrı, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti ile DBP arasında büyük çekişmeye sahne olmuş, itirazlar sonucu seçim yenilenmişti. Tekrarlanan seçimi kazanan DBP’li Sırrı Sakık daha sonra görevden alınmış yerine kayyım atanmıştı.

HDP’liler Savcı Sayan’ın aday gösterilmesi ile seçimi kaybetme ihtimallerinin ‘neredeyse’ ortadan kalktığı görüşünde. (GazeteDuvar)



