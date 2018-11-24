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AK Parti adaylarında dikkat çeken ayrıntı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2018 17:45 | Son Güncelleme

AK Parti bugün 40 il için belediye başkan adayını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 40 isimden sadece Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin'in kadın olması dikkat çekti.

AK Parti adaylarında dikkat çeken ayrıntı

AK Parti'nin 2019 Mahalli İdareler Seçimi aday tanıtım toplantısı İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 40 belediye başkanı adayının adını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kadın adayların sayısının artacağını söylemişti. Ancak Erdoğan'ın bugün açıkladığı 40 belediye başkan adayından sadece birinin kadın olması dikkat çekti.

40 KİŞİDEN 1'İ KADIN ADAY

Açıklanan 40 adayın içinde sadece Gaziantep Belediye Başkanı adayı olarak bir kadın açıklandı. Gaziantep için mevcut belediye başkanı Fatma Şahin gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

FATMA ŞAHİN KİMDİR?

Fatma Şahin, 20 Haziran 1966 Gaziantep doğumludur. Babası Mustafa Kıymık, annesi Perihan Kıymık’tır. 2 kız 1 erkek kardeşin en büyüğüdür. İlköğrenimini İstiklal İlkokulu'nda, lise öğrenimini Kız Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Fakültesi’nden Kimya Mühendisi olarak mezun olmuştur. Okul bittikten hemen sonra özel bir şirkette İşletme Mühendisi olarak göreve başlamış, 18 yıl boyunca İşletme Mühendisi ve İşletme Müdürü olarak görev yapmıştır.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Fatma Şahin, 2001 yılında Ak Parti Gaziantep İl Kurucu üyesi olmuş, 2002 seçimlerinde Gaziantep milletvekili seçilmiştir. 22. 23. ve 24. Dönem Gaziantep milletvekilliği görevinde bulunmuştur. 2007 yılında Ak Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevine seçilmiştir. Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu ve AB Uyum Komisyonu ile TBMM Töre-Namus cinayetleri ve Çocuklara Karşı Şiddeti Araştırma Komisyon’unda görev yapmıştır.

Fatma Şahin, 6 Temmuz 2011’de açıklanan 61. Hükümette, Aile ve Sosyal Politikalar Kurucu Bakanı olarak görev almıştır. Yürüttüğü bakanlık görevinden 26 Aralık 2013 tarihinde ayrılıp Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuştur. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 54,7%’lik oy oranıyla seçilerek, Türkiye’nin İlk Kadın Büyükşehir Belediye Başkanlarından biri olarak göreve başlamıştır.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
hepsinin yüzünde nur var nur Allah ağızlarından düşmüyo dilde en iyisiyiz
Türkiye’deki tüm belediyelerin yetkisinden imar ve gelirler alınsa , acaba tüm il ve ilçelerimizde ya kaç tane vatan evladı Belediye Başkan adayı olur. diye düşünüyorum. Ülkemizdeki tüm yerel yönetimlerin İptal edilmesi gerekir.Bunların yetkileri vali ve kaymakamlara verilmesi gerekir mevcut belediye binalarının okul ve hastane olarak değerlendirilmesi gerekir bunca fuzuli insanın da başka yerlerde çalışması sağlanmalı. Ülkemizde belediye diye bir kurum olması ve devam etmesi halinde ülkemizi yöneten liderlerin bunlar yüzünden her daim sıkıntıya düşeceği açıktır. Şu anda Recep tayyip Erdoğan’ın %52 aldığı oyu belediyeler %29’a düşürmüştür
Ülkemizde belediyelerin çok gereksiz olduğunu düşünüyorum bunların yetkilerinin alınıp Valilik ve kaymakamlıklara verilmesini istiyorum zaten belediyelerden imar ve gelirlerin Yetkisi alınsa ülkemizde hiç kimse belediye başkan adayı bile olmaz
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