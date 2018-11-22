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AK Parti adaylarının açıklanacağı tarih belli oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 22.11.2018 14:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkan adaylarını 24 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'de Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacak.

AK Parti adaylarının açıklanacağı tarih belli oldu

AK Parti'de merakla beklenen aday açıklama tarihi kesinleşti. Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin belediye başkan adaylarını haftasonu İstanbul'da açıklayacak.

AK Parti'nin 2019 Mahalli İdareler Seçimi aday tanıtım toplantısı, 24 Kasım Cumartesi saat 14.00'te İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

2019 Mahalli İdareler Seçimi için aday belirleme çalışmalarını sürdüren AK Parti'de adaylığı netleşen isimler açıklanıyor. AK Parti'den yapılan açıklamada, aday tanıtım toplantısının 24 Kasım Cumartesi İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün yaptığı açıklamada cumartesi günü Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir tanıtım toplantısı düzenleneceğini, burada Ankara, İstanbul, İzmir dahil olmak üzere yaklaşık 40 seçim bölgesindeki adayların ilan edileceğini belirtmişti.

Kaynak: İHA

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