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AK Parti'ye 7 bin 180 aday adaylığı başvurusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.11.2018 18:19 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 5-16 Kasım tarihleri arasında toplam 7 bin 180 kişinin belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

AK Parti'ye 7 bin 180 aday adaylığı başvurusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'ye belediye başkanlıkları için aday adaylığı müracaatlarının 5 Kasım Pazartesi günü başladığını anımsattı.

Müracaatların 16 Kasım Cuma günü saat 24.00'te sona erdiğini aktaran Yavuz, il genel ve belediye meclis üyeliklerine ilişkin müracaatların ise 3 Aralık Pazartesi gününe kadar devam edeceğini kaydetti.

Yavuz, açıklamasında, "Belediye başkanlıkları için müracaat aldığımız 5-16 Kasım tarihleri arasında toplam 7 bin 180 kişi belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulunmuştur." bilgisini paylaştı.

(AA)

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