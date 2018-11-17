AK Parti'ye 7 bin 180 aday adaylığı başvurusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'ye belediye başkanlıkları için aday adaylığı müracaatlarının 5 Kasım Pazartesi günü başladığını anımsattı.

Müracaatların 16 Kasım Cuma günü saat 24.00'te sona erdiğini aktaran Yavuz, il genel ve belediye meclis üyeliklerine ilişkin müracaatların ise 3 Aralık Pazartesi gününe kadar devam edeceğini kaydetti.

Yavuz, açıklamasında, "Belediye başkanlıkları için müracaat aldığımız 5-16 Kasım tarihleri arasında toplam 7 bin 180 kişi belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulunmuştur." bilgisini paylaştı.

(AA)



