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AK Parti Adıyaman Aday Tanıtım Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.01.2019 18:16 | Son Güncelleme

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci: - "Milletimizin belediyecilik adına hasret kaldığı her ihtiyacını gidermek için AK Parti kadroları iş başındadır. Tevazu, samimiyet ve gayret anlayışıyla insanlarımızın sadece oylarına değil gönüllerine de talip olduk"

Adıyaman'da AK Parti'nin belediye başkan adayları törenle tanıtıldı.

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Türkiye Petrolleri Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Adıyamanlıların 31 Mart'ta yeni bir tarih yazacağını söyledi.

AK Parti siyasetinin hizmet siyaseti olduğunu aktaran Tüfenkci, "En başından beri biz 'Milletimize efendilik taslamaya değil hizmetkar olmaya geldik' dedik ve bunu gösterdik. Adıyaman'a hizmete yeniden talibiz. Bunun için 31 Mart'ta sizlerden hizmet için, yatırım için, proje için, güçlü bir Türkiye için bir kez daha destek istiyoruz." dedi.

Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile yaptıkları iş birliğiyle 31 Mart akşamı halkın desteğiyle zaferle bu yoldan çıkacaklarını dile getiren Tüfenkci, şöyle konuştu:

"AK Parti kadroları olarak bizler, siyasette, hizmette ve belediyecilikte çığır açmış bir liderin arkasında hizmet ediyoruz. Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, belediyecilikte çığır açmıştır. AK Parti belediyeciliği, kaynak tüketen değil kaynak üreten, hırsla değil azimle çalışan, insanı hor gören değil insanı baş tacı kılıp, gönüllere dokunan bir belediyeciliktir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti kadroları, 'halka hizmet, hakka hizmettir' düsturuyla yerelde birçok başarılı çalışmayı hayata geçirmiştir. Milletimizin belediyecilik adına hasret kaldığı her ihtiyacını gidermek için AK Parti kadroları iş başındadır. Tevazu, samimiyet ve gayret anlayışıyla insanlarımızın sadece oylarına değil gönüllerine de talip olduk."

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise bir dertleri ve davaları olduğunu belirterek, "Bu memleket ve milletimiz için hayallerimiz var. Biz mevki makama talip olmadık. Biz insana hizmetkar olmaya talip olduk. Hizmetkar olabilmenin yolu da siyasettir. Siyasette iktidara talip olmaktan geçer. Makamlar gelir geçer." diye konuştu.

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç da 31 Mart'ta halkın teveccühüyle seçimi kazanacaklarına olan inancının tam olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından AK Parti belediye başkan adayları tanıtıldı.

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