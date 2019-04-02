HABER

AK Parti Adıyaman'da seçim sonuçlarına itiraz etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 15:28 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman'da seçim sonuçlarına itiraz etti

AK Parti Adıyaman'ın Tut, Sincik ve Kahta ilçeleri ile Bölükyayla beldesinde seçim sonuçlarına itiraz etti.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Tut ilçesinde CHP adayı Mehmet Kılıç, Sincik ilçesinde bağımsız aday Mehmet Buz, Kahta ilçesinde Saadet Partisi adayı İbrahim Yusuf Turanlı ve Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla beldesinde MHP adayı Gaffari Akkuş'un kazandığı kesin olmayan seçim sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini ilçe seçim kurullarına verdi.

Dağtekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahta Tut ve Sincik ilçeleri ile Bölükyayla beldesinde kıyasıya bir seçim yarışı yaşandığını belirtti.

Az farkla kaybettikleri bu yerlerdeki sonuçlara, geçersiz oylar ve birleştirme tutanaklarındaki hatalar dolayısıyla itiraz ettiklerini aktaran Dağtekin, şöyle devam etti:

"Allah, memleket ve adaylarımız hakkında hayırlısını nasip etsin. Adıyaman'da çok centilmence bir yarış oldu. En ufak bir sıkıntı olmadı. Birlik ve beraberlik içerisinde seçimimiz sonuçlandı. Adıyaman merkezde yüzde 53'ün üzerinde oyla belediyeyi aldık. İlçelerimizde geçen dönem de aldığımız oy oranlarına ulaştık. İl Genel Meclisinde rekor oy aldık. 30 İl Genel Meclis üyesinin 27'sini AK Parti aldı. Özellikle bizim açımızdan Adıyaman halkının demokrasiye olan güvenci ve buna karşı ortaya koyduğu tavrı önemlidir. Halkımıza ve vekillerimize emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Kazanan ve kaybeden adaylarımız olağanüstü çalışma ortaya koydu. Rabbim, Adıyaman'a gelecek beş yıl içerisinde hayırlı hizmetler nasip etsin diye dua ediyoruz."

Dağtekin, ilçe seçim kurullarına ıslak imzalı dilekçe ile itirazlarını yaptıklarını ve en kısa süre içerisinde itirazların karara bağlanacağını sözlerine ekledi.

PARTNERYaşını duyan şaşkına dönüyor! O aslında...Yaşını duyan şaşkına dönüyor! O aslında...
Komünist başkan, Tunceli’ye "Ovacık" modelini getirmek istiyorKomünist başkan, Tunceli’ye "Ovacık" modelini getirmek istiyor
Balıkçılar 'erken paydos' dedi Balıkçılar 'erken paydos' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
31 Mart Adıyaman ak parti Mahalli seçim Mehmet Dağtekin

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Bankalarda değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bankalarda değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkçılar 'erken paydos' dedi

Balıkçılar 'erken paydos' dedi

Ardahan ve Kars'ta nisan karı

Ardahan ve Kars'ta nisan karı

Maçoğlu ilk ziyaretini yaptı

Maçoğlu ilk ziyaretini yaptı

Antalya'da Nisan'da deniz keyfi

Antalya'da Nisan'da deniz keyfi

10 kişiye özel tur! Ünlü fotoğrafçılar ve bloggerlar her detayı fotoğrafladılar

10 kişiye özel tur! Her detayı fotoğrafladılar

Kartal'da çöken binaya ilişkin 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Kartal'da çöken binaya ilişkin istenen cezalar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.