AK Parti Adıyaman'da seçim sonuçlarına itiraz etti

AK Parti Adıyaman'ın Tut, Sincik ve Kahta ilçeleri ile Bölükyayla beldesinde seçim sonuçlarına itiraz etti.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Tut ilçesinde CHP adayı Mehmet Kılıç, Sincik ilçesinde bağımsız aday Mehmet Buz, Kahta ilçesinde Saadet Partisi adayı İbrahim Yusuf Turanlı ve Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla beldesinde MHP adayı Gaffari Akkuş'un kazandığı kesin olmayan seçim sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini ilçe seçim kurullarına verdi.

Dağtekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahta Tut ve Sincik ilçeleri ile Bölükyayla beldesinde kıyasıya bir seçim yarışı yaşandığını belirtti.

Az farkla kaybettikleri bu yerlerdeki sonuçlara, geçersiz oylar ve birleştirme tutanaklarındaki hatalar dolayısıyla itiraz ettiklerini aktaran Dağtekin, şöyle devam etti:

"Allah, memleket ve adaylarımız hakkında hayırlısını nasip etsin. Adıyaman'da çok centilmence bir yarış oldu. En ufak bir sıkıntı olmadı. Birlik ve beraberlik içerisinde seçimimiz sonuçlandı. Adıyaman merkezde yüzde 53'ün üzerinde oyla belediyeyi aldık. İlçelerimizde geçen dönem de aldığımız oy oranlarına ulaştık. İl Genel Meclisinde rekor oy aldık. 30 İl Genel Meclis üyesinin 27'sini AK Parti aldı. Özellikle bizim açımızdan Adıyaman halkının demokrasiye olan güvenci ve buna karşı ortaya koyduğu tavrı önemlidir. Halkımıza ve vekillerimize emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Kazanan ve kaybeden adaylarımız olağanüstü çalışma ortaya koydu. Rabbim, Adıyaman'a gelecek beş yıl içerisinde hayırlı hizmetler nasip etsin diye dua ediyoruz."

Dağtekin, ilçe seçim kurullarına ıslak imzalı dilekçe ile itirazlarını yaptıklarını ve en kısa süre içerisinde itirazların karara bağlanacağını sözlerine ekledi.

