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AK Parti, Adnan Menderes için İzmir'de lokma döktürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 14:45 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir İl Teşkilatı, merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 57'nci yılı nedeniyle Konak Meydanı'nda lokma döktürdü.

AK Parti, Adnan Menderes için İzmir'de lokma döktürdü

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir İl Teşkilatı, merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 57'nci yılı nedeniyle Konak Meydanı'nda lokma döktürdü. Burada açıklama yapan Ak Parti Kadın Kolları İzmir İl Başkan Yardımcısı Gülşen Gezici, Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan darbe, e-muhtıra, askeri kalkışma ve müdahalelerin, demokrasiyi defalarca kesintiye uğrattığını söyledi.
Ak Parti İzmir İl Teşkilatı üyeleri, merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 57'nci yılı nedeniyle Konak Meydanı'nda bir araya geldi. Kadın Kolları İl Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ'ın yanı sıra il başkan yardımcıları ve çok sayıda partili, darbeleri lanetledi. Partililer üzerinde, 'Dünyaya meydan okuyan bir efelik', 'Zeybeği idam ettiler ama davası dimdik ayakta' yazılı dövizler taşıdı. Menderes'in anısına lokma da döktürüldü. Daha sonra açıklama yapan Ak Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Gülşen Gezici, 27 Mayıs darbesinin, Türkiye'de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilmez tahribatlara yol açtığını söyledi. Yasalara aykırı biçimde Anayasa'nın ihtilal figüranlarına bağımlı hale getirildiğini ve zincirleme antidemokratik müdahalelerin önünün açıldığını belirten Gezici, darbelerin Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olduğunu kaydetti.
'FETÖ İLE AYNI KALEMDEN ÇIKTI'
Darbe, e-muhtıra, askeri kalkışma ve müdahalelerin, demokrasiyi defalarca kesintiye uğrattığını belirten Gülşen Gezici, "27 Mayıs darbesini diğer darbelerden ayıran en acı olay ise Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Başvekili Adnan Menderes'in idam edilmesidir. 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin izdüşümleri incelendiğinde, 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişiminin aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır" diye konuştu. Adnan Menderes ve çalışma arkadaşlarının çığır açan icraatlarının bazı çevreleri rahatsız ettiğini belirten Gezici, asılsız iddialarla itham edilen seçilmiş hükümete yönelik başlatılan algı operasyonuyla darbeye ortam hazırlandığına değindi. Partililer, açıklamanın ardından dağıldı.

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AK Parti, Adnan Menderes için İzmir'de lokma döktürdüAK Parti, Adnan Menderes için İzmir'de lokma döktürdüAK Parti, Adnan Menderes için İzmir'de lokma döktürdüAK Parti, Adnan Menderes için İzmir'de lokma döktürdü

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