AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti!

Sezen, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 22 Şubat'ta başladıkları 7. Olağan İlçe Kongreleri'ni, dün Dinar ilçesindeki kongreyle tamamladıklarını belirtti.

"KİMSEYE HAKSIZLIK YAPMAMAYA AZAMİ ÖZEN GÖSTERDİK"

İl başkanı olarak atandığı günden bu yana görev yaptığı 2,5 yılda, AK Parti'yi dil, din, meşrep, köy, ilçe bölge farkı ayırt etmeden herkese açık tuttuklarını ifade eden Sezen, "Bu süreçte hassasiyetle adalet ve eşitlik kavramına büyük önem verdik. Kimseye haksızlık yapmamaya azami özen gösterdik. Biz AK davanın neferleri olarak dik, izzetli ve onurlu durmayı şiar edindik." dedi.

Sezen, yaklaşık 2,5 yıldır yürüttüğü görevinden istifa ettiğini, partisinin il yönetiminin göreve devam ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sohbetlerimiz, muhabbetimiz bundan sonra AK dava için yine aynı amaçlarla başka zeminlerde devam edecektir. Yaklaşık 2,5 yıldır büyük bir şerefle yürüttüğüm AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevinden, Genel Merkezle yaptığım istişareler sonucu, işlerimin yoğunluğu ve partimin bayrağının daha yukarı taşınması için şu an itibarıyla ayrılmış bulunuyorum."