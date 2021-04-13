AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya koronavirüse yakalandı

AK Parti'li Özkaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Dün itibarıyla ilaçlarımızı almaya başladık ve evde istirahatteyim. Allah'a şükür genel sağlık durumum iyi. Telefon ve mesajlarına cevap veremediğim dostlar kusura bakmayın. Dua buyurunuz" ifadesini kullandı.

Değerli Dostlar,

Dün yaptırdığım COVİD-19 testim pozitif çıkmıştır.Dün itibariyle ilaçlarımızı almaya başladık ve evde istirahatteyim.Allah’a şükür genel sağlık durumum iyi.Telefon ve mesajlarına cevap veremediğim dostlar kusura bakmayın.

Dua buyurunuz.

Ramazanınız mübarek olsun — Ali ÖZKAYA ???????? (@avaliozkaya) April 13, 2021



