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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya koronavirüse yakalandı

13.04.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Anayasa Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya koronavirüse yakalandı

AK Parti'li Özkaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Dün itibarıyla ilaçlarımızı almaya başladık ve evde istirahatteyim. Allah'a şükür genel sağlık durumum iyi. Telefon ve mesajlarına cevap veremediğim dostlar kusura bakmayın. Dua buyurunuz" ifadesini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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