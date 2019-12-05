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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu: "İstanbul’a hizmet için şevk ve heyecan olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2019 18:33 | Son Güncelleme

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, “Biz İstanbul’un alt yapısını mükemmel şekilde yaptık, itiraz eden varsa dünyanın önde gelen bilim adamlarına sorsun.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, “Biz İstanbul’un alt yapısını mükemmel şekilde yaptık, itiraz eden varsa dünyanın önde gelen bilim adamlarına sorsun. Sürekli su vermek için bütün tesisler mükemmel bile olsa bu yetmiyor, bilgi ve tecrübe olacak. Bir de İstanbul’a hizmet için şevk ve heyecan olacak” dedi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Eroğlu, İstanbul’daki içme suyu temin sisteminin dünyanın en ileri temin sistemi olduğunu belirterek, “En ileri teknolojileri İstanbul’a biz kurduk. Su için döşediğimiz borular Ekvator’un çevresinin yarısı kadar boru döşedik. Bu şebeke 200 yıl dayanıklı 200 yıl. İrsale hatları arıtma tesisi depolar terfi merkezleri her şey mükemmel. Fiziki kaybı yüzde 6’ya indirdik” ifadelerini kullandı.

Eroğlu, Melen’den şu anda su verildiğini kaydederek, “Geçen sene 280 bin metreküp suyu Melen’den basmışız. Bütün Türkiye’de kuraklık söz konusu oyuyor. 7 yılda bir büyük kuraklık oluyor. Biz İstanbul’un alt yapısını mükemmel şekilde yaptık itiraz eden varsa dünyanın önde gelen bilim adamlarına sorsun. Sürekli su vermek için bütün tesisler mükemmel bile olsa bu yetmiyor, bilgi ve tecrübe olacak. Bir de İstanbul’a hizmet için şevk ve heyecan olacak” diye konuştu.

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