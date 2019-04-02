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AK Parti Ağrı'nın 4 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 19:00 | Son Güncelleme

AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın: - "Doğubayazıt, Diyadin, Patnos ve Tutak ilçelerinde seçim sonuçlarıyla ilgili itirazda bulunduk. Yasal süreç ile hukuki süreci işleterek itirazlarımızı yapmış bulunmaktayız. Aynı şekilde 2 beldemizde de itirazlarımız var"

AK Parti, Ağrı'nın Doğubayazıt, Patnos, Diyadin ve Tutak ilçeleri ile 2 beldede seçim sonuçlarına itiraz etti.

AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ufak tefek aksaklıklar haricinde Ağrı'da kazasız belasız bir seçim gerçekleştirdiklerini ve mutlu bir sona ulaştıklarını söyledi.

İnsanların teveccühüyle açık arayla belediye başkanını seçtiklerini ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın bugün mazbatasını aldığını hatırlatan Aydın, yeni dönemin kente, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Aydın, "Doğubayazıt, Diyadin, Patnos ve Tutak ilçelerinde seçim sonuçlarıyla ilgili itirazda bulunduk. Yasal süreç ile hukuki süreci işleterek itirazlarımızı yapmış bulunmaktayız. Aynı şekilde 2 beldemizde de itirazlarımız var. Genel itibariyle itirazlarımızı süresinde yaptık. İlçe seçim kurulları tarafından değerlendirilecek. İlçe seçim kurullarından sonra verilecek karara göre biz il seçim kuruluna da itirazlarımızı yapabiliriz." diye konuştu.

Yaptıkları çalışmalarda itirazda bulundukları ilçelerde bazı eksik ve aksaklıkların olduğunu gördüklerini anlatan Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tutanaklarda eksiklikler olduğunu gördük. Dolayısıyla tespit ettiğimiz eksiklikler doğrultusunda itirazlarımızı mevzuat çerçevesinde yaptık. 2 ilçeyi kesin kazandık. Tutak ilçesinde de çok az bir fark var. Orada iptal edilen oy pusulası çok fazla var. İptal edilen oy pusula sayısı mevcut farktan çok fazla olduğu için sonuca etki edecek niteliktedir. Bu minvalde hareket edersek inşallah o ilçemizde de mevcut tespitler yapıldıktan sonra ilçe sayımızı 3'e çıkarmış olacağız."

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