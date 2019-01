AK Parti Akçadağ’da toplu istifa

AK Parti’nin Malatya Akçadağ belediye başkanı adayını açıklamasının ardından AK Parti İlçe Başkanı Arif Tutal ilçe yönetimi ile birlikte görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

AK Parti Akçadağ ilçe Başkanı Arif Tutal yaptığı açıklamada hayatının en zor kararını aldığını belirterek şunları söyledi: Geçtiğimiz günlerde partimizin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme sonrası aralarında Akçadağ’ımızın da bulunduğu 11 ilçenin belediye başkan adayları kamuoyuna açıklandı.Başkan adaylarının açıklanmasının akabinde her koşulda adayımızın yanında durmaya birlikte yol yürümeye elimizden geldiği kadar gayret etmiş olsak da gerek mevcut belediye başkanın istifa ederek bağımsız aday olması gerek oluşan yoğun kamuoyu baskısı ve adayımızla aynı mahalleli olmamız partimize zarar vermeme adına görevden ayrılmamızı zorunlu kılmıştır.

Bu kapsamda öncelikle partimin menfaatlerini göz önüne bulundurarak,5 yıldır sürdürdüğüm AK Parti Akçadağ ilçe Başkanlığı görevini bugün itibariyle sona erdirdim.Siyasette şimdiye kadar hiçbir görevi istemedim hep bana görev verildi. Beni bu görevlere gelmemi isteyenleri mahcup etmemek için, beni seven insanlara layık olmak için almış olduğum görevleri elimden geldiği kadar en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Başarılı bulanlar olabilir, başarısız bulanlar olabilir bunun takdirini kamuoyuna bırakıyorum” dedi.

"Makamların insanları değil, insanların makamları doldurabileceğine inandım"

AK Parti Akçadağ İlçe Başkanlığı görevim süresince,Partimizin ilkelerine ve prensiplerine hep sadık kaldım.Amatör bir ruhla profesyonelce çalıştım. Makamların insanları değil, insanların makamları doldurabileceğine inandım. Gönüllülük olmazsa olmazım, inançlarım hep önceliğim oldu.Ben ve yönetim kurulumdaki arkadaşlarım, Akçadağ Teşkilatımız ile birlikte, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıp, hizmetlerimizi partimizin çizgisinden sapmadan ve liderimizin tavsiyelerinden ilham alarak yürüttük. Bu onurlu görev yorucu ama bir o kadarda keyifli idi.Teşkilatlarımız ile birlikte halkımızın memnuniyeti için el ele, omuz omuza vererek, insan ayrımı yapmaksızın çalıştık, tüm halkımızı da kimlik sorgulaması yapmaksızın kucakladık. Bir gün 24 saatten oluşuyorsa, biz o süreyi 25’e çıkardık.Teşkilatçılığı sadece Allah Rızası için yaptık ve bizi bu işe layık gören mensuplarımızın da yüzünü kızartacak hiçbir şeyin altına imza atmadık” dedi.

"Her zaman partimin yanında olacağım"

AK Parti’de siyaset yapmaktan hep onur ve gurur duydum. Bu çatı içerisinde istediğim koşul ve şartlar oluştuğunda ve bana görev düştüğünde partime ve Akçadağ’ımıza hizmet için her zaman var olacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın. Hiçbir zaman bir yol ayrımı değildir. Ben hep bu partinin bir neferiyim. Kesinlikle AK Parti üyeliğinden ayrılmış değilim. Her zaman daha önce de olduğu gibi yönetimde olmadığım dönemlerde de hep partime hizmet için görev yaptım, değişik kademelerde göreve devam ettim sadece AK Parti Akçadağ ilçe Başkanlığı görevimi bırakıyorum.Her zaman partimin yanında olacağım, çalışmalarında elimden geldiği kadar destek olmaya çalışacağım.İsimler, rütbeler, makamlar değişir ama dava şuuru oldukça, davayı taşıyacak yürekli kadrolar oldukça Allah’ın izniyle kervan, uzun ince yolda yürüyüşüne devam eder. İnşallah bu kervan çok daha güçlü bir şekilde yürüyüşüne devam edecektir. Bizim o konuda gönlümüz çok rahattır. Bunu herkesin bilmesini istiyorum.İlçe Başkanlığı görevim sürecinde istemeden, kalbini kırdığımız, üzdüğümüz kardeşlerimiz varsa hepsinden başta şahsım ve tüm arkadaşlarım adına helallik diliyorum.Ben, Akçadağlılara, hakkımı helal ediyorum"diye konuştu