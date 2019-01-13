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AK Parti Aksaray Aday Tanıtım Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 17:39 | Son Güncelleme

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy: - "Önümüzdeki yerel seçimler, hain planlarla millete kastedenlere atılması gereken tokatın günüdür. Bu seçimler, ülkenin bahtını karanlığa çevirmek isteyen şer odaklarının karşısına imanla çıkmanın ve dimdik durmanın günüdür"

AK Parti Aksaray İl Başkanlığınca düzenlenen Aksaray aday tanıtım toplantısında ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törende, ilk günkü heyecanla, yeni bir gelecek yazmanın kararlılığında olduklarını söyledi.

AK Parti'nin, yaptığı hizmetlerle millette yeni bir şehir bilinci sağladığını belirten Altınsoy, "Bir dönem millet için en önemli hizmet kalemleri arasında yol, su, kanalizasyon, kaldırım varken bugün akıllı kentleri, yeni toplu taşıma sistemlerini, ekolojik şehirleri konuşur hale geldik. Memleketlerin ufuklarını ancak ufku geniş kadrolar açabilir. Allah'a şükürler olsun, geriye dönüp baktığımızda gerek ülkemizin her şehrinde, gerekse Aksaray'da yeni ve standartları giderek yükselen hizmetlerle milletimizin yüzünün güldüğünü büyük bir memnuniyetle müşahede ediyoruz." diye konuştu.

Altınsoy, yerel seçimlerin yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim, kibir kulelerinde oturan bazıları gibi milletle bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz milletimizin mutluluğu, huzuru, refahı ve kalkınması. 31 Mart milletimizin umudunu kırmaya çalışanlara karşı verilmesi gereken cevabın günüdür. Önümüzdeki yerel seçimler, hain planlarla millete kastedenlere atılması gereken tokadın günüdür. Bu seçimler, ülkenin bahtını karanlığa çevirmek isteyen şer odaklarının karşısına imanla çıkmanın ve dimdik durmanın günüdür."

AK Parti Aksaray ilçe ve belde belediye başkanlıkları için adayların isimleri şu şekilde açıklandı:

Belediye Başkan adayı: Enver Dinçer.

İlçe belediye başkan adayları:

Ortaköy: Ali Rıza Özdemir, Güzelyurt: Ünal Demircioğlu, Gülağaç: Faruk Teymen, Ağaçören: Kemal Salman, Sarıyahşi: Fatih Ünsal, Eskil: Necati Belgemen, Sultanhanı: Fahri Solak.

Belde Belediye Başkan adayları:

Eşmekaya: Tayfur Başkan, Demirci: Hüseyin Us, Gülpınar: Mustafa Baymışlıoğlu, Saratlı: Yılmaz Balkış, Ihlara: Ahmet Dinç, Selime: Levent Çevik, Bağlıkaya: Davut Çalışkan, Helvadere: İsa Tezgel, Sağlık: Mustafa Kepil, Taşpınar: Sinan Korkut, Topakkaya: Adem Baylan, Yenikent: Mehmet Akdere, Yeşilova: Adnan Bayraktar, Yeşiltepe: Muhammet Tosun.

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