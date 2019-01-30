HABER

AK Parti Aksaray’da adaylarını tanıttı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 07:30 | Son Güncelleme

AK Parti Aksaray İl Başkanlığı tarafından organize edilen aday tanıtım toplantısında ilçe ve belde belediye başkan adayları törenle tanıtıldı.Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu tarafından tanıtılan Aksaray Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer ve diğer belediye adaylar, kürsüde birlik ve beraberlik sembolü olarak el ele tutuşup poz verdi.

AK Parti Aksaray İl Başkanlığı tarafından organize edilen aday tanıtım toplantısında ilçe ve belde belediye başkan adayları törenle tanıtıldı.

Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu tarafından tanıtılan Aksaray Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer ve diğer belediye adaylar, kürsüde birlik ve beraberlik sembolü olarak el ele tutuşup poz verdi. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti’nin tevazu, samimiyet ve gayretle çalıştığını belirterek, “Bu tevazu, samimiyet ve gayret sloganımızın altında yatan gerçeklik gönül belediyeciliği. Cumhurbaşkanımız tarafından gönül seferberliği yapılmış durumda. Bizler tüm birimler olarak, tüm başkanlar olarak, partimizin yaptığı bu çalışmaları bu perspektifte tekrardan gözden geçiriyoruz. Yola çıktığımız ilk andan itibaren halka hizmeti hakka hizmet olarak gördük. AK Parti olarak geçmiş yıllarda anlatılıyor, bir köye bir milletvekili gitmesi diye bir şey 2001 yılından önce, 2002 yılından önce söz konusu değildi. Bugün tüm vekillerimiz, belediye başkanlarımızla, meclis üyeleriyle 17 yıldır olduğu gibi sokaklardayız, sahalardayız. Bakanlarımızla, genel başkan yardımcılarımızla, hangi kademe olursa olsun, milletimizle bağımızı asla koparmadık. Milletimize hizmet yolundan asla ayrılmadık. İhtiyaçları, talepleri, beklentileri, önerileriyle alakalı olarak her daim seferberlik içerisinde olduk” dedi.

Türkiye’deki gelişmeler ve terörle mücadeleden bahseden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, “Milletimizin bu kadar politikaların merkezinde olmasından rahatsız olan kesimler bu damarları kesmeye çalıştılar ama başaramadılar. Terörle mücadelemizi sürdürdük. Vesayet odakları ile mücadelemizi sürdürdük. Daha demokratik, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ile ilgili var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürdük. Onun sayesinde bugün geçmişle kıyasladığımızda 3 kat büyümüş bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Az önce IMF borçlarından bahsedildi. 17 senedir iktidardayız, hizmetlerimizi yapıyoruz. Hayal bile edilemeyecek çalışmalarla Türkiye’mizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her köşesini hizmetlerle donatıyoruz. Diğer taraftan işte boynumuza takılan o prangaları da kenarlara itiyoruz. Kırıp zincirleri atıyoruz. IMF defterini kapatan, IMF ile alakalı olarak borçları ödeyen yine AK Parti iktidarı olmuştur” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu tarafından belde ve ilçe belediye başkan adayları, isimleri okunarak platforma davet edildi. Sarıeroğlu, daha sonra başkan adayları ile fotoğraf çektirdi. Aday tanıtım programına, Aksaray Milletvekilleri İlknur İnceöz, Cengiz Aydoğdu, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Aksaray’da adaylarını tanıttı

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştı

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.