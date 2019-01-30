AK Parti Aksaray’da adaylarını tanıttı

Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu tarafından tanıtılan Aksaray Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer ve diğer belediye adaylar, kürsüde birlik ve beraberlik sembolü olarak el ele tutuşup poz verdi. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti’nin tevazu, samimiyet ve gayretle çalıştığını belirterek, “Bu tevazu, samimiyet ve gayret sloganımızın altında yatan gerçeklik gönül belediyeciliği. Cumhurbaşkanımız tarafından gönül seferberliği yapılmış durumda. Bizler tüm birimler olarak, tüm başkanlar olarak, partimizin yaptığı bu çalışmaları bu perspektifte tekrardan gözden geçiriyoruz. Yola çıktığımız ilk andan itibaren halka hizmeti hakka hizmet olarak gördük. AK Parti olarak geçmiş yıllarda anlatılıyor, bir köye bir milletvekili gitmesi diye bir şey 2001 yılından önce, 2002 yılından önce söz konusu değildi. Bugün tüm vekillerimiz, belediye başkanlarımızla, meclis üyeleriyle 17 yıldır olduğu gibi sokaklardayız, sahalardayız. Bakanlarımızla, genel başkan yardımcılarımızla, hangi kademe olursa olsun, milletimizle bağımızı asla koparmadık. Milletimize hizmet yolundan asla ayrılmadık. İhtiyaçları, talepleri, beklentileri, önerileriyle alakalı olarak her daim seferberlik içerisinde olduk” dedi.

Türkiye’deki gelişmeler ve terörle mücadeleden bahseden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, “Milletimizin bu kadar politikaların merkezinde olmasından rahatsız olan kesimler bu damarları kesmeye çalıştılar ama başaramadılar. Terörle mücadelemizi sürdürdük. Vesayet odakları ile mücadelemizi sürdürdük. Daha demokratik, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ile ilgili var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürdük. Onun sayesinde bugün geçmişle kıyasladığımızda 3 kat büyümüş bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Az önce IMF borçlarından bahsedildi. 17 senedir iktidardayız, hizmetlerimizi yapıyoruz. Hayal bile edilemeyecek çalışmalarla Türkiye’mizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her köşesini hizmetlerle donatıyoruz. Diğer taraftan işte boynumuza takılan o prangaları da kenarlara itiyoruz. Kırıp zincirleri atıyoruz. IMF defterini kapatan, IMF ile alakalı olarak borçları ödeyen yine AK Parti iktidarı olmuştur” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu tarafından belde ve ilçe belediye başkan adayları, isimleri okunarak platforma davet edildi. Sarıeroğlu, daha sonra başkan adayları ile fotoğraf çektirdi. Aday tanıtım programına, Aksaray Milletvekilleri İlknur İnceöz, Cengiz Aydoğdu, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile çok sayıda partili katıldı.