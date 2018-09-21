AK Parti, Alman siyasi partileriyle yakın temas hazırlığında

EMİN AVUNDUKLUOĞLU- AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Almanya'daki siyasi partilerle temas halinde bulunacaklarını ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ülkeyi ziyaret edeceğini belirterek, "Bu ziyaretin, Almanya'da Türkiye ile ilgili son dönemlerde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algıların önüne geçeceğini düşünüyorum." dedi. Yılmaz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Eylül'de Almanya'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde, AA muhabirine Türkiye-Almanya ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Almanya'nın Türkiye'nin dış ticaretinde önemli bir ortağı olduğunu hatırlatan Yılmaz, Almanya'da yaşayan Türklerin de iki ülke ilişkilerinde "köprü vazifesi" gördüğünü belirtti. "Dolayısıyla Almanya bizim için her açıdan, siyasi, ekonomik ve oradaki vatandaşlarımızla ilişkilerimiz bakımından çok önemli bir ülke." ifadesini kullanan Yılmaz, Erdoğan'ın ay sonunda yapacağı ziyaretin önemine değindi. Yılmaz, Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin iki açıdan önemli olduğuna işaret ederek, "Birincisi, Türkiye-Almanya ilişkileri bakımından önemli. İkincisi, Almanya'nın AB'nin lokomotif ülkesi olması sebebiyle, Türkiye-AB ilişkileri bakımından önemli." dedi.

Ortadoğu'daki gelişmeler, Suriye ve İdlib meselesi, mülteci sorunu gibi konularda Tükiye ve Almanya'nın ortak görüşte bulunduğunu anlatan Yılmaz, bu sorunların Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşmesinde gündeme geleceğini kaydetti. Erdoğan'ın Almanya ziyareti esnasında "Her bakımdan pozitif bir gündem olacağına" inandıklarını ifade eden Yılmaz, "Bu ziyaretin, Almanya'da Türkiye ile ilgili son dönemlerde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algıların önüne geçeceğini düşünüyorum. İnanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız, orada Alman halkına dönük de olumlu mesajlar verecektir. Türkiye-Almanya ilişkileriyle ilgili önemli inisiyatifler gündeme gelcektir." diye konuştu. AK Parti'yle Almanya'daki siyasi partiler arasındaki diyaloğu geliştirmek istediklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti: "Almanya'daki siyasi partileri ziyaret etmek için önümüzdeki günlerde çalışma yapılacak. Sadece hükümetler arası diyalog yetmez. Sivil toplum, iş dünyası, partiler arası diyaloglar gibi çeşitli kanallarla ilişkilerimizi daha da geliştirmemiz lazım. Varsa birtakım sorunlarımız, bunları diyalogla, daha çok konuşarak ve gerçekleri ortaya koyarak aşmamız lazım. Bu anlamda da Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya ziyaretini büyük fırsat olarak değerlendiriyorum."