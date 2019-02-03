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AK Parti Altındağ Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 17:18 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Öyle bir çalışalım ki 31 Mart'ta sandıklardan AK Parti mühürlü oylar çıksın ki sesi Kandil'den, Pensilvanya'dan duyulsun ve 'Bu millet geçilmez, Türkiye geçilmez' sözünü inşallah bir kez daha yaşatalım" - "31 Mart'ta bir tarafta milletle kol kola siyaset yapan, milletin adamı, 'Muhtar bile olamaz' denilerek şiir okuduğu için cezaevine gönderilen ama milletle gönül bağını hiç kesmeyen Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, diğer tarafta 'AK Parti gitsin de bu ülke ne olursa olsun' diyenler, ortaya proje koyamayanlar, vizyonu olamayanlar" - "Bu ülkede çukurlar kazarak ülke insanına, bölge insanına zulüm yapanlarla kol kola girenlerle Başkentlilerin hiçbir işi olmaz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Öyle bir çalışalım ki 31 Mart'ta sandıklardan AK Parti mühürlü oylar çıksın ki sesi Kandil'den, Pensilvanya'dan duyulsun ve 'Bu millet geçilmez, Türkiye geçilmez' sözünü inşallah bir kez daha yaşatalım." dedi.

Bakan Gül, Güneşevler Mahallesi'nde, Altındağ Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışı öncesinde vatandaşlara hitap etti.

Ankara'nın, milli mücadelenin kahraman şehri olduğunu belirten Gül, "Ankaralılar, Polatlı tarafında düşman sesleri geldiğinde de düşmana baş eğmedi, 15 Temmuz'da da F16'lara ve tanklara yine baş eğmedi. Ankara'yı savundu, Türkiye'yi savundu." dedi.

Cumhur İttifakı'nın cumhurun ve milletin yanında olduğunu kaydeden Gül, "Cumhur İttifakı, milletin iradesidir, milletin egemenliğinin sesi olmanın adresidir. 31 Mart'ta bir tarafta milletle kol kola siyaset yapan, milletin adamı, 'Muhtar bile olamaz' denilerek şiir okuduğu için cezaevine gönderilen ama milletle gönül bağını hiç kesmeyen Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, diğer tarafta 'AK Parti gitsin de bu ülke ne olursa olsun' diyenler, ortaya proje koyamayanlar, vizyonu olamayanlar. Elbette bu millet, milletin adamlarıyla kol kola yürümeye devam edecek. Cumhur İttifakı ile AK Parti ve MHP'nin inançlı, milli ve manevi kadrolarına 31 Mart'ta güçlü destek verecek." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın karşısında çukur ve kimlik siyasetiyle kavga çıkartan bir tarafın olduğunu söyleyen Bakan Gül, "Karşı tarafta el ele kol kola girdikleri, çukur siyasetiyle kimlik siyasetiyle kavga çıkartan siyasetle aday olan bir tercih var. Bu ülkede çukurlar kazarak ülke insanına, bölge insanına zulüm yapanlarla kol kola girenlerle Başkentlilerin hiçbir işi olmaz." şeklinde konuştu.

CHP'nin, HDP ile açık ve kapalı ittifak yaptığını belirten Gül, vatandaşlara, "Ankaralılar, bu ittifakı bozmaya hazır mı? 31 Mart'ta çukur siyasetini o kazdıkları çukura gömmeye hazır mıyız? Bizler insan yaşatmaya, şehirleri kalkındırmaya çalışırken birileri çukur kazarak insanlarımızın hayatını zehir ediyor. İşte AK Parti olarak, gönül belediyeciliğini hep beraber gerçekleştireceğiz." diye seslendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı'nın Ankara'ya büyük hizmetler sunacağına inandığını ifade eden Bakan Gül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kandil ve Pensilvanya'nın oyununu bozmak için kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Cumhur İttifakı ve AK Parti'ye güçlü bir destek vermeye hazır mıyız? AK Parti ve milletimiz için yeni bir zafer yazmak için kapı kapı dolaşmaya, bütün gönüllere girmeye hazır mıyız? Öyle bir çalışalım ki 31 Mart'ta sandıklardan AK Parti mühürlü oylar çıksın ki sesi Kandil'den, Pensilvanya'dan duyulsun ve 'Bu millet geçilmez, Türkiye geçilmez' sözünü inşallah bir kez daha yaşatalım."

- "Ankara daha da büyüyecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki de açılış öncesi yaptığı konuşmada, "Gece gündüz demeden çalışacağız ve sizlere layık olmaya gayret edeceğiz. Ankara'da ne yapacağımızı, ilçelerde ne yapacağımızı, size nasıl hizmet edeceğimizi, tek tek dersimize çalışarak huzurunuza geldik. Başkaları gibi laf olsun diye konuşmuyoruz. Biz projelerimizi hazırladık. Allah izin verirse 5 sene sonra huzurunuza çıktığımızda 'Bunları yaptık mı?' diye sorduğumuzda inşallah siz de 'evet' deyince helallik isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Belediye başkanı seçildiğinde söz verdikleri her projeyi gerçekleştireceklerini vurgulayan Özhaseki, "Omuzlarımıza eğer bu yükü koyarsanız gece gündüz demeden çalışacağız ve sizlere layık olmaya gayret edeceğiz. Ankara daha da büyüyecek, daha da gelişecek. Yavrularımız iş bulmakta zorluk çekmeyecek siz de burada yaşamaktan mutlu olacaksınız." şeklinde konuştu.

- "Altındağ'da sandıkları patlatacağız"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam da konuşmasında, AK Parti belediyeciliğiyle Altındağ'daki mahallelerin çok büyük bir değişim yaşadığını belirtti.

Çam, "AK Parti gönül belediyeciliğini, Altındağ'da çok net gördük. Cumhur İttifakı ile birlikte inşallah Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk seçiminde Altındağ'da sandıkları patlatacağız. Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimizin de çalışmalarıyla oylarımızı daha yükseğe taşıyacağız." dedi.

Açılışa, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız, Arife Polat Düzgün, Emrullah İşler ile MHP Altındağ İlçe Teşkilatı üyeleri de katıldı.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye B Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı Altındağ Seçim Koordinasyon Merkezi

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