AK Parti Amasya Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "İktidara geldiğimiz 2002 yılından itibaren her zaman aziz milletimizin bizlere çizmiş olduğu rota ve istikamet doğrultusunda siyaset yapmış bir partiyiz." dedi.

Şahin, Hamit Kaplan Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Amasya il, ilçe ve belde belediye başkan adayı tanıtım toplantısında, yerel seçimlere kısa süre kaldığını, her bir günün, saatin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"AK Parti'nin yüce Allah'ın inayetiyle daha sonra da aziz milletin desteği ve duası ile çıktığı kutlu yolda şimdi de yeni bir zafere imza atmak için kolları sıvadığını" ifade eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidara geldiğimiz 2002 yılından itibaren her zaman aziz milletimizin bizlere çizmiş olduğu rota ve istikamet doğrultusunda siyaset yapmış bir partiyiz. AK Parti, muhafazakar demokrat siyaset kimliğe sahip olan, insanı merkeze alan, hizmet odaklı bir siyasi partidir. Bizim tek bir derdimiz var, aziz milletimize hizmet etmek. AK Parti, herhangi bir ideolojinin, ismin, bölgenin, zümrenin partisi değildir. AK Parti doğusuyla batısıyla güneyiyle kuzeyiyle 81 vilayetiyle 81 milyonun partisidir."