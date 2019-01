AK Parti Ankara Aday Tanıtım Toplantısı

- "Ben' değil, 'Biz' olarak yöneteceğiz"

Yapacakları çalışmalarda Ankaralıların taleplerini göz önünde bulunduracaklarının altını çizen Özhaseki, şunları söyledi:

"Atacağımız her adımda, yapacağımız her işte bu şehrin güzel insanlarıyla istişare edeceğiz. Her türlü çalışmamızda Ankaralı vatandaşlarımızın ne dediğine bakacak, talep ve önerilerine daima başvuracağız. Siyasi görüşüne bakmadan, dinine, diline, mezhebine, meşrebine bakmadan Ankara'yı 'Katılımcı Belediyecilik' anlayışıyla, 'Ben' değil, 'Biz' olarak yöneteceğiz. Ankara'yı daha yaşanabilir, çevreye duyarlı, enerji verimli, ihtiyaçlara cevap veren, kültürel dokumuza uygun, yatay mimari merkezli ve gelecek nesillerin gıpta ile baktığı bir şehir haline getireceğiz."

- Projeler perşembe günü açıklanacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için isminin açıklanmasının ardından 30 kişilik bir ekiple çalışmaya başladıklarını ve önemli konuları tespit ettiklerini belirten Özhaseki, "Ankara'da yaşayan hemşehrilerimiz bizlerden ne istiyor, ne tür hizmetler bekliyor, bunları araştırdık. Şehrin akil insanlarıyla konuştuk, üniversitelerdeki hocalarımızla istişare ettik, mahallelerdeki vatandaşlarımızla görüştük. Ankara'nın geleceğini herkesle birlikte değerlendirdik." dedi.