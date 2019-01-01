Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün isimlerini milletimizle paylaşacağımız arkadaşlarımızın Ankara'ya yapacakları hizmetlerde inşallah daima yanlarında olacağız çünkü Ankara siyasetin de hizmetin de yatırımın da en iyisine layıktır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin belediye başkan adaylarının açıklanması dolayısıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ankara Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bir yılın daha geride bırakıldığını belirterek, 2019'un Türkiye, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diledi. Erdoğan, "Buradan 15 Temmuz'un gazi şehri Ankara'yı selamlıyorum. Buradan Kurtuluş Savaşı'mızı yöneten, son devletimizi, Cumhuriyet'imizi kuran, acısıyla, tatlısıyla son bir asrımıza damgasını vuran Ankara'nın tüm güzel insanlarını selamlıyorum. İster atadan Ankaralı olsun, ister başka şehirlerden gelip yerleşsin, Türkiye'nin başkentinde yaşama bahtiyarlığına erişen tüm kardeşlerimi selamlıyorum. Bu kadim şehrin çevre ilçelerinden gelerek bizlerle birlikte olan kardeşlerimi selamlıyorum." diye konuştu.

Dışarıda, salonun yarısı kadar Ankaralının bulunduğunu ve önce onlara hitap ettiğini anlatan Erdoğan, onlarla gönül birlikteliğini ortaya koyduklarını söyledi. - "Ankara siyasetin de hizmetin de yatırımın da en iyisine layıktır" Şair Behçet Kemal Çağlar'ın "Ey insan arşı yayla! Ey bozkır! Ey Ankara!" dizeleriyle başlayan "Ankara" şiirini okuyan Erdoğan, "Gönlümüzü dünyanın neresine atarlarsa atsınlar sonunda döner, dolaşır gelir Ankara'ya düşer." ifadelerini kullandı. Erdoğan, İstanbul'un hayata ve siyasete atıldığı, Ankara'nın da ülkesine ve dünyaya hizmet ederken etle tırnak gibi ayrılmaz bir şekilde iç içe geçtiği şehir olduğunu belirtti. Son 17 yılın önemli bir kısmını Ankara'da geçiren bir başkentli olarak Ankara'yı çok sevdiğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: "İnanıyorum ki Ankara da bizi sevdi. Onun için 16 yıldır bizi bırakmadı, bırakmıyor ve bırakmayacak. İşte bu sevda ile Ankara için en iyisini, güzelini, doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. 31 Mart 2019 seçimleri için de aynı anlayışla en ideal isimlerle ve en iddialı projelerle milletimizin karşısına çıkmanın gayreti içindeyiz. Bugün isimlerini milletimizle paylaşacağımız arkadaşlarımızın Ankara'ya yapacakları hizmetlerde inşallah daima yanlarında olacağız. Çünkü Ankara siyasetin de hizmetin de yatırımın da en iyisine layıktır. Çünkü Ankara başkenttir. Türkiye'yi dünyada temsil eden şehrimizdir, vitrinimizdir. Ankara'yı büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımıza, adaylarımızı da başkentli hemşehrilerimize emanet ediyoruz. Buna hazır mıyız?"

- "Milletin gönlünde yeri olmayan hiç kimsenin AK Parti listelerine girebilmesi mümkün değildir" AK Parti'nin kurulduğu günden beri her an seçime hazır bir parti olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Seçim dönemlerinde sadece milletimizin karşısına çıkartacağımız adayların isimlerini belirliyoruz. Bu isimleri de yine milletimizle birlikte tespit ediyoruz. Milletin gönlünde yeri olmayan, ilinde, ilçesinde karşılığı bulunmayan hiç kimsenin AK Parti listelerine girebilmesi mümkün değildir. Tabii bir yarış. Aday adaylarımız oldu. Bu aday adayları içerisinden istişarelerimizi yaptık. Bu istişarelerimizin neticesinde sizlere açıklayacağım isimleri Ankara'mızın, gerek büyükşehir gerekse ilçe belediye başkan adayları olarak belirledik." Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günün 24 saati, haftanın 7, yılın 365 günü halkın hizmetinde olmayan, kapısı açık bulunmayan, ulaşılamayan hiçbir ismin de AK Parti'de milletvekili, belediye başkanı, teşkilat yöneticisi olabilmesi mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.