AK Parti Ankara Aday Tanıtım Toplantısı

Sağlık alanında yapılan yatırımlar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Erdoğan, "Ülkemizde en büyük reformları gerçekleştirdiğimiz alanların başında sağlık geliyor. Bugün ülkemizde, dünyada örneği görülmedik bir şekilde, Genel Sağlık Sigortası şemsiyesinin dışında kalan kimse yoktur." diye konuştu.

Sporda 34 şehre söz verdikleri 37 stadyumun 16'sının tamamlandığını bildiren Erdoğan, diğerlerinin inşa, proje ve ihale süreçlerinin devam ettiğini kaydetti. Erdoğan, lisanslı sporcu sayısının ise 278 binden 8 milyon 360 bine çıkardıklarını kaydetti.

Bu işi kız erkek tüm gençlerle başaracaklarının altını çizen Erdoğan, "Önümüzdeki dönem için hedefimiz eğitim öğretimde kaliteyi yükseltmek, çocuklarımızın gönüllerini de doyuracak bir talim terbiye sistemi kurmak olacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "PKK, PYD, DEAŞ ve FETÖ'ye kadar karanlık güçlerin besleyip büyüttüğü, üzerimize saldığı ne kadar örgüt varsa hepsinin başını ezdik, eziyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ambulans sayımızı 618'den 5 bine çıkartarak, uçağından helikopterine pek çok hizmeti devreye alarak, 112 Acil Sağlık İstasyonu sayımızı 481'den 2 bin 711'e yükselterek ihtiyaç anında her vatandaşımıza ulaşılabilmesini sağladık. Bay Kemal SSK Genel Müdürü'yken bunlar var mıydı? Vatandaş sefalet içerisindeydi. Bunları yapamadın. Savaş Ay seni çok iyi anlattı, o dönemde sefalet vardı hastanelerimizde ama şimdi hamdolsun hastanelerimiz modern, modern olmanın ötesinde ileri teknolojiyle de donatılmış vaziyette." şeklinde konuştu.

Doktor sayısını da 94 bin ilaveyle 231 bine çıkardıklarını belirten Erdoğan, sağlık birimlerini tomografisinden MR'ına, diyalizinden röntgenine kadar en modern cihazlarla donattıklarını söyledi.

Erdoğan, hastane yatak kapasitesinin 136 bin ilaveyle 240 bine, sağlık çalışanı sayısının 550 bin ilaveyle 762 bine çıkardıklarını aktararak bu rakamın özel sektörle birlikte 1 milyon 25 bine ulaştığını ifade etti.

Artık şehir hastaneleriyle yeni bir döneme girildiğini, sağlık alanında yeni bir çığır açtıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yozgat, Isparta, Mersin, Adana, Kayseri, Manisa, Elazığ ve Eskişehir'den oluşan toplam 8 şehir hastanesini hizmete açtık. Yakında Ankara Bilkent Şehir Hastanesini de hizmete açıyoruz. Ankara Şehir Hastanesinin yatak kapasitesi 3 bin 300. Böyle bir hastane açıyoruz, devasa. Bunları ancak AK Parti yapar, yaparsa AK Parti yapar. Bunların böyle bir kapasitesi, gücü yok, yapamazlar. Toplamda 44 bin 400 yatağa ulaşacak şehir hastanelerimizle sağlık hizmetlerinde vatandaşlarımızı bir üst sınıfa taşıyoruz."

- "En iyi yargı hizmetini verebilmek için pek çok reformu hayata geçirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adalet sistemimiz geçmişte darbecilerin ve vesayet güçlerinin üzerinde adeta tepindiği, en çok zarar gören kurumlarımızın başında geliyordu. Milletimizin adalet teşkilatımıza olan güven düzeyini yükseltebilmek, vatandaşlarımıza en iyi yargı hizmetini verebilmek için pek çok reformu hayata geçirdik." diye konuştu.