Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın neresinde 9 seçim üst üste kaybedip hala koltuğuna yapışan ana muhalefet başkanı bulabilirsiniz. Senden başka yok. Meşru değilsin. Bir an önce git de şu CHP'nin tabanı rahatlasın." dedi. Erdoğan, partisinin belediye başkan adaylarının açıklanması dolayısıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ankara Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sosyal yardımları devlet geleneğinin, medeniyetin en önemli değeri olarak gördüklerini ifade etti. Kimsesiz çocuğundan yaşlısına, kadınından engellisine eşi vefat etmiş kadınlardan madde bağımlısına, terör mağdurlarından Romanlara, şehit yakınlarından asker ailelerine kadar toplumun her kesimini kucaklayan bir sosyal yardım politikası uyguladıklarını vurgulayan Erdoğan, "Son 16 yılda toplam 284 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptık." ifadesini kullandı. Erdoğan, yurt dışı hizmetlerini, Dışişleri Bakanlığı yanında, TİKA, Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı gibi kurumlar aracılığıyla çok ileri bir noktaya taşıdıklarını belirtti.

Yurt dışı temsilciliklerinin sayısını 163'ten 241'e, büyükelçiliklerin sayısını 93'ten 141'e çıkardıklarını anlatan Erdoğan, TİKA'nın 5 kıtada 170 ülkeyi kapsayan bir faaliyet genişliğine ulaştığını aktardı. Erdoğan, Türkiye burslarıyla ülkede eğitim gören öğrenci sayısının 17 bin olduğunu, Maarif Vakfı'nın 45 ülkedeki 176 okul ve yurduyla Türkiye'nin dünyadaki eğitim gücü olarak her yıl büyüyerek yoluna devam ettiğini söyledi. Yunus Emre Enstitüsünün dünya genelinde faaliyet gösteren 56 merkezi ile dili, medeniyeti, tarihi ve kültürü tüm dünyaya tanıttığına dikkati çeken Erdoğan, "Bu başarıların, 2008 küresel finans krizine, Irak ve Suriye'de yaşanan hadiselere, 2013 yılından bu yana neredeyse kesintisiz bir şekilde maruz kaldığımız saldırılara, 15 Temmuz darbe girişimine rağmen elde edildiğinin unutulmaması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı. - "Dışarıdaki ile uğraşmak filan problem değil, içerideki yetiyor" "Biz ülkemizi ve milletimizi tüm bu hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalışırken en çok saldırıya kimden maruz kaldık, en çok engeli kimden gördük biliyor musunuz? Evet, ana muhalefet partisi. Yani dışarıdaki ile uğraşmak filan problem değil, içerideki yetiyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, CHP'nin şifrelerini en iyi çözen devlet adamlarından biri olduğuna işaret etti.

Erdoğan, Özal'ın, "CHP'yi biraz sıkıştırsan Avrupalı dostlarına Türk devletini şikayet ederler." dediğini aktararak, şöyle konuştu: "Nitekim özellikle Bay Kemal her fırsatta hala bunu yapıyor. Üstelik bir de yanına teröristleri alarak yapıyor. Yanına terör örgütü paçavrasını almak suretiyle Avrupa parlamentosunda kendine göre gövde gösterisi yapan birilerini de alarak onlarla resim çektiriyor. Alman dergisine röportaj verip terör örgütleri ile mücadelemizi kastederek 'Türkiye'de hiç kimsenin güvenlik garantisi yok.' diyebiliyor. İngiliz Haber Ajansı'na üstelik de ekonomik saldırılara maruz kaldığımız bir dönemde 'İster yerli ister yabancı olsun sermayenin hiçbir güvencesi yok.' diye demeç verebiliyor. Kasım ayında Almanya ve Avusturya'ya yaptığı ziyaret sırasında bir Alman gazetesinde yayımlanan, 'Türkiye demokrasiden uzaklaşıyor.' iftirasını atabiliyor. Şimdi de tutmuş bizim meşruiyetimizi, cumhurbaşkanlığımızı sorguluyor. Bay Kemal, önce sen partinin içindeki meşruiyetini sorgula. Bak şu anda, senin kendi genel başkan yardımcıların bile sana dümdüz çakıyor ve nasıl çaktığını da görüyoruz.

Önce kendi oturduğun koltuktaki meşruiyetini sorgulamaya tabi tutmalı. Dünyanın neresinde 9 seçim üst üste kaybedip hala koltuğuna yapışan ana muhalefet başkanı bulabilirsiniz. Senden başka yok. Meşru değilsin. Bir an önce git de şu CHP'nin tabanı da rahatlasın. Bu kişiden tek derdi kendi partisi içindeki iktidarını korumaktır. Bu uğurda her türlü iç kavgayı veren dışarıda da ülkesini kötüleyen bir siyasetçiye milletimiz ülkenin yönetimini ben inanıyorum ki hiçbir zaman teslim etmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmaya bile cesaret edemeyen, aday yaptığı kişiyi de partiden kazımak için her yolu deneyen bir kişiden bırakınız ülkeye, kendi partisine bile hayır gelmez. Nitekim gelmiyor. Bu zat, sürekli bizim tarafsızlığımızdan dem vuruyor. Keşke kendisi Türkiye'nin menfaatleri söz konusu olduğunda hadi vazgeçtik ülkesinden yana taraf olmayı, hiç değilse tarafsız kalmayı becerebilse. Bunların kafasındaki tarafsızlık, tıpkı eskiden olduğu gibi Türkiye'yi şamar oğlanına çevirenler karşısında süklüm püklüm durmaktan ibaretti. İşte buradan Ankara'dan bir kez daha ilan ediyorum, Türkiye'nin, Türk milletinin ve kalbi bizimle birlikte atan dostlarımızın, kardeşlerimizin hakları, hukukları, özgürlükleri, gelecekleri söz konusu olduğunda bizim tarafımız bellidir. Biz Türkiye'den yanayız, milletimizden yanayız, kardeşlerimizden yanayız, mazlumdan yanayız, mağdurdan yanayız, hepsinden öte Hakk'tan yanayız. Kılıçdaroğlu'nun kimden ve nereden yana olduğunu milletimiz gayet iyi görüyor, iyi biliyor, olsa olsa terör örgütlerinin beslemelerinden yanadır.

Ankara, 31 Mart'ta bir kez daha Hakk'tan ve milletten yana olanlarla birlikte yol yürümeye hazır mısınız? Ankara, ülkesini yabancılara şikayet edenlere karşı canı pahasına ülkesi ve milletine hizmet edenlere bir kez daha destek vermeye hazır mısın? Ankara, istismar ve istiskal siyaseti yapanlara karşı hizmet siyasetinin neferleriyle birlikte olmaya var mısınız? Gençler, okullarınızda yurtlarınızda arkadaşlarınıza bütün bunları tek tek anlatmalısınız. Durmak yok. Ankara, milletin adamlarına sahip çıktıktan sonra Allah'ın izniyle bu kadro 31 Mart'ta sandıklardan gümbür gümbür çıkacaktır." - Notlar Ankara İl Başkanlığı tarafından hazırlanan kısa bir filmle başlayan programda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki birer konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan "Lider" filmi ile AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'yi anlatan kısa bir film salondakilere izletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, partisinin Ankara Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklayarak, tek tek sahneye davet etti. Öte yandan Erdoğan, Cumhur ittifakı kapsamında MHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel, Polatlı Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya, Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek'i de sahneye davet ederek, bu isimlerin destekleneceğini açıkladı. Erdoğan, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın Ankara ilçe belediye başkan adayları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek katıldı.