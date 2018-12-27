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AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki: 15 katlı binaya asla izin vermeyeceğiz

SEÇİM HABERLERİ  | 27.12.2018 13:21 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Yeşil anlara dokunmayacaklarını belirten Özhaseki "Yıkılan binanın yerine 15 katlı binaya asla izin vermeyeceğiz" dedi.

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki: 15 katlı binaya asla izin vermeyeceğiz

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, “İnşaat temelli bir vaat peşinde değilim. Çevreci yeşil sosyal projelerle 11 başlık belirledik. Çok önemli ulaşım projelerim var. inşallah 10 yerde millet bahçesi yapacağız. Planlarda yeşil alan olarak görülen yerler yeşil kalacak” dedi.

A Haber'de konuşan Özhaseki şunları söyledi:

İnşaat temelli bir vaat peşinde değilim. Çevreci yeşil sosyal projelerle 11 başlık belirledik.

Çok önemli ulaşım projelerim var. inşallah 10 yerde millet bahçesi yapacağız.

Planlarda yeşil alan olarak görülen yerler yeşil kalacak

İstişare etmeden karar vermeyeceğiz.

İhaleleri canlı yayınlarım. Herkes görsün.

Yıkılan binanın yerine 15 katlı binaya asla izin vermeyeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim 2019 Ankara bina Mehmet Özhaseki

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