AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den ilk seçim sonucu açıklaması!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Zor bir süreci geride bıraktıklarını ve bu süreçte Türkiye'de kanlı, kavgalı bir durumun olmadığını belirten Özhaseki, "Bugün Malatya'da yaşanan olay da keşke olmasaydı. Bu hafif bir gölge düşürdü, o da olmasaydı çok daha keyif içerisinde seçimlere gittiğimizi söyleyebilirdik." diye konuştu.

"SEÇİMSİZ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

Ankara adayı olması dolayısıyla özel gayrette bulunduğunu ve bir taraftan da genel merkezdeki görevi itibarıyla tüm Türkiye'deki belediye başkan adaylarını belirlediklerini anımsatan Özhaseki, 3 aylık süre içerisinde Ankara'da fikir, proje ve düşüncelerini paylaşmaya çalıştığını anlattı.

Seçimin hayırlı olmasını dileyen Haseki, "Ülkemiz için önemli bir gündü, inşallah akşam düşündüğümüz gibi hayırlısıyla sonuçlanır seçimler. Önümüzde 4,5-5 yıl kadar neredeyse artık seçimsiz bir dönem başlıyor. Ülke dışından tezgah kuranların, tuzak kuranların artık manipüle yapamayacakları bir ortam başlıyor. Kabinenin, hükümetin rahatça çalışabileceği, belki yapısal reformları yapabileceği ve hızlı bir çalışma temposu içerisinde Türk ekonomisini ileriye taşıyabileceği bir ortam başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.