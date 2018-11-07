AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Ankara adaylığının kesinleşmek üzere olduğunu öne sürdü.

Muharrem Sarıkaya, "Aday olmanın ağırlığı" başlığıyla yayımlanan yazısında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak kulis yazdı.

AK Parti kulisinde konuşulanlara göre Kayseri milletvekili, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Ankara Büyükşehir adaylığı kesinleşmiş gibi" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

Benzer durum TBMM Başkanı Binali Yıldırım için de geçerli. Ekonomi gazetecisi diliyle söylersem, AK Parti'de Yıldırım'ın İstanbul adaylığı satın alınmış.

AK PARTİ İZMİR'DE SÜLEYMAN SOYLU'YU MU ADAY GÖSTERECEK?

Sarıkaya, İzmir için AK Parti'de iki ismin öne çıktığını söyledi. "İlki İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, diğeri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu" diyen Sarıkaya, şunları kaydetti:

Soylu'nun yakın çevresine, "Daha yapacak çok işimiz var, işimize bakalım" dediği biliniyor. Özgener'in ise Ticaret Odası Başkanlığı'nda başlattığı projeleri bitirme kararlılığını sürekli dile getirdiğine işaret ediliyor. Dikkat çeken, muhalefet gibi iktidar partisinde de büyükşehir adaylıkları için adı geçen sayısının az olması.

AK Parti'de nedeni konusunda ileri sürülen gerekçelerden biri, eski büyükşehir belediye veya il başkanlarının ağırlıklı bölümünün bu dönem milletvekili olması. Örneğin Samsun'un da arasında bulunduğu bazı illerde milletvekilleriyle belediye başkanları ters düşmüş. İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir'in de arasında bulunan illerde büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmış olması da bu makamlara teveccühü azaltmış.

