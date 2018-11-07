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AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2018 09:52 | Son Güncelleme

Yerel seçim öncesi aday başvurularının devam ettiği AK Parti'de büyükşehirler için isimler netleşmeye başladı. İstanbul adaylığı için Binali Yıldırım ismi öne çıkarken, Ankara'da Mehmet Özhaseki kesin gibi.

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Ankara adaylığının kesinleşmek üzere olduğunu öne sürdü.

Muharrem Sarıkaya, "Aday olmanın ağırlığı" başlığıyla yayımlanan yazısında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak kulis yazdı.

AK Parti kulisinde konuşulanlara göre Kayseri milletvekili, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Ankara Büyükşehir adaylığı kesinleşmiş gibi" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

Benzer durum TBMM Başkanı Binali Yıldırım için de geçerli. Ekonomi gazetecisi diliyle söylersem, AK Parti'de Yıldırım'ın İstanbul adaylığı satın alınmış.

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Sarıkaya, İzmir için AK Parti'de iki ismin öne çıktığını söyledi. "İlki İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, diğeri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu" diyen Sarıkaya, şunları kaydetti:

Soylu'nun yakın çevresine, "Daha yapacak çok işimiz var, işimize bakalım" dediği biliniyor. Özgener'in ise Ticaret Odası Başkanlığı'nda başlattığı projeleri bitirme kararlılığını sürekli dile getirdiğine işaret ediliyor. Dikkat çeken, muhalefet gibi iktidar partisinde de büyükşehir adaylıkları için adı geçen sayısının az olması.

AK Parti'de nedeni konusunda ileri sürülen gerekçelerden biri, eski büyükşehir belediye veya il başkanlarının ağırlıklı bölümünün bu dönem milletvekili olması. Örneğin Samsun'un da arasında bulunduğu bazı illerde milletvekilleriyle belediye başkanları ters düşmüş. İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir'in de arasında bulunan illerde büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmış olması da bu makamlara teveccühü azaltmış.

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Mehmet Özhaseki Ankara yerel seçim aday ak parti

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
Kayseriyi persilvanyaya taşıyan özhaseki kayserinin feto imami hadi fetoscu akitler savunun yok savunmuyorsaniz fetosa kim hocam taaaaa
@mah6bsddn4 EYT LİLER OLARAK,MHP VE AKP Yİ SANDIĞA GÖMECEĞİZ.15 MİLYON OY AZ DEĞİL.
dünün fetöleri bugünün akp lileri..latından sarayda yapsanoz, altından elbisede giyseniz , kimliğinizi atamazsınız. aslını inkar eden yeziddir. liderinizde sizde biz buyuz diyebilirmisiniz 80 milyona bakarak.
Ankaradan size oy çıkmaz EYT getirmeden
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