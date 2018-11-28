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AK Parti Ankara adayı Özhaseki: İstanbul adayında ufak tefek pürüzler var!

SEÇİM HABERLERİ  | 28.11.2018 07:02 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Özhaseki, “İstanbul adayınızla ilgili sorun çözüldü mü? Binali Bey aday olacak mı?” sorusunu “Ufak tefek pürüzler vardı. Hallolmayacak şeyler değil” diye yanıtladı.

AK Parti Ankara adayı Özhaseki: İstanbul adayında ufak tefek pürüzler var!

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "Özhasek’nin İstanbul yorumu: Hallolmayacak şeyler değil" başlığıyla yayımlanan yazısında "MHP'nin İstanbul'da aday çıkarmayacak olması MHP'nin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde üye bulundurmayacağı anlamına gelmiyor" hatırlatmasında bulundu.

"MHP'li meclis üyelerinin de AK Parti listelerinden aday gösterilmesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir MHP grubu olması hedefleniyor" diyen Zeyrek, devamında "İki partinin il başkanlıkları, Ankara'da belirlenecek rakamlar doğrultusunda birlikte hareket edecek ve MHP'li isimler, kontenjan sıralarına yerleştirilecek" ifadesini kullandı.

özhaseki

"ERDOĞAN DÖNENE KADAR PÜRÜZLER GİDERİLECEK"

Zeyrek, dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile karşılaştıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Tebrikleri kabul ediyordu. “İstanbul adayınızla ilgili sorun çözüldü mü? Binali Bey aday olacak mı?” diye sordum. “Ufak tefek pürüzler vardı. Hallolmayacak şeyler değil” yorumunu yaptı. Aklıma doğal olarak “Peki ne zaman açıklanacak” sorusu geldi. Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arjantin ziyareti sonrasına kalacağını söyledi. Anladığım kadarıyla, Erdoğan dönene kadar da “pürüzler” giderilecekti. Kuliste konuştuğum başka bir AK Partili de geri kalan 21 ilin 6'sında MHP ile ittifak yapılacağına dikkat çekerek, ortak aday yöntemine başvurulursa o illerle ilgili açıklamanın da ortak yapabileceğine dikkat çekti.

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