AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “İtirazlarımız olmadan önce 124 bin fark vardı. Bu rakam 123 bine düştü. Bin 807 oy bizim lehimize, 668 oy da CHP’nin lehine çıkmış oldu. Fark da bin 139 olarak daralmış oldu” dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, parti binasında Ankara’daki seçim sonuçlarına itirazlar hakkında açıklama yaptı. Özcan, "Kamuoyunun tereddütlerinin giderilmesi, hukuk devleti olmanın gereğiyle seçmenin iradesinin sandığa yansıması, sayım döküm işlemlerindeki birbirleriyle çelişen hata ve hukuka aykırılıkların giderilmesi için tüm Ankara’daki 12 bin 180 sandığın sayımına karar verilmesi talebiyle İl Seçim Kuruluna bugün itibariyle itirazımızı yapmış durumdayız” dedi.

İlçe seçim kurullarına yaptıkları itirazların 12 ilçede kısmen kabul edilmesine ilişkin Özcan, “Ankara’nın 25 ilçesinde Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı seçimine ilişkin kullanılan oyların ilçe seçim kurullarınca yeniden sayımıyla ilgili talepte bulunmamıza rağmen talebimiz hukuka ve yasaya aykırı bir şekilde Akyurt, Ayaş, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Yenimahalle, Çankaya 1, 2 ve 3’üncü bölge seçim kurullarında reddedilmiştir. Altındağ, Bağla, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya 4’üncü bölge, Çubuk, Gölbaşı, Keçiören, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar İlçe Seçim Kurullarında ise talebimizin tamamı kabul edilmesi gerekirken kısmen kabul edilmiştir. İlçe seçim kurullarınca yeniden yapılan sayımlarda partimizin oyu bin 807 olarak artmıştır. Yaptığımız incelemelerde birçok sandık sonuç tutanaklarının gerekçe kısmında geçersiz oyların gerekçesinin yer almadığı, sandık kurul başkanları tarafından gerekli titizliğin gösterilmediği ve bu şekilde seçmen iradesinin doğru bir şekilde sandık sonuç tutanaklarına yansıtılmadığı açıkça görüldüğünde talebimiz kısmen kabul edilmiştir” diye konuştu.

İncelemeler sonucu Mehmet Özhaseki ve Mansur Yavaş’ın arasındaki oy farkının azaldığını söyleyen Özcan, “Tüm Ankara’daki 12 bin 180 sandığın sayımına karar verilmesi talebiyle İl Seçim Kuruluna müracaatımızı bugün itibariyle de yapmış durumdayız. İtirazlarımız olmadan önce 124 bin fark vardı. Bu rakam 123 bine düştü. Bin 807 oy bizim lehimize, 668 oy da CHP’nin lehine çıkmış oldu. Fark da bin 139 olarak daralmış oldu” şeklinde konuştu.



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