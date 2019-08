AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan’dan Mansur Yavaş’ın ’tasarruf’ açıklamasına yanıt

"Su indirimi Büyükşehir Belediye Başkanının vaatleri arasında olmasına rağmen; AK Parti ve MHP gruplarının önerisi olarak meclise geldi"

Ankara’da yaşanan sel felaketinde gereken hassasiyetin gösterilmediğini ifade eden Özcan, su fiyatlarındaki indirimin AK Parti ve MHP gruplarının önerisi olarak meclise girdiğine dikkat çekerek, "Can kayıplarının olduğu ve maddi hasarın yaşandığı sel felaketinde CHP’nin belediye başkanı Londra’daki tatilinden dönmeyerek, sosyal medyadan kuru mesajla başsağlığı diledi. Tarım ve hayvancılığın il genelinde artırıldığı projelerin aksine büyükşehirin her yıl dağıttığı tohum ve sebze fidesi kaldırıldı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Büyükşehir arasında yapılan analizler durma noktasına geldi. Çiftçilerimiz mağdur edildi, çalışanların ikramiyeleri iptal edildi. Faaliyet raporunda övünerek bahsedilen su indirimi büyükşehir belediye başkanının vaatleri arasında olmasına rağmen; AK Parti ve MHP gruplarının önerisi olarak meclise geldi. İlk seferde bizzat CHP’li başkan tarafından reddedildi. AK Parti ve MHP gruplarının ısrarı üzerine meclisten geçti. Bu sosyal medyada başkanın takdiri ile olmuş gibi yansıtıldı. Meclisin katkıları görmezden gelindi. 100 günlük kitapçıkta tarafsız kişilerin göreve getirildiği, tecrübeli personelin göreve getirildiği belirtildi. Fakat EGO Genel Müdürü Çevre Koruma Daire Başkanı, itfaiye daire başkanı iki defa değişti. Genel sekreter yardımcısı, genel sekreter, 39 üst düzey yöneticiden 19 tanesi ya baskıyla, görevlerinden istifa ettirilerek ya da kızağa alınarak yerlerine yenileri getirildi. Atanan bürokratlar arasında hukuki sıkıntıları olanların mevcudiyetleri gözümüzden kaçmadı. Her fırsatta söylenen ’Ankara’yı birlikte yöneteceğiz’ sözleri unutularak, eyleme geçmeyerek muhalefet partilerin meclise getirdiği birçok önerge onaylanmadan, okunmadan reddedildi. Meclis toplantıları keyfi şekilde kapandı" ifadelerini kullandı.