AK Parti Ankara İl Başkanı: Talimat verdik; hangi arkadaş varsa orada, bir an evvel çıksınlar

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bazı şirket yöneticilerinin istifa sürecine ilişkin, "Şu anda bir iki şirket, genel kurulunu ticari sicilden kaynaklı yapamadılar. Bizler de talimatları verdik, hangi arkadaş varsa orada, bir an evvel çıksınlar. Çünkü her şeyin bahanesini buna yıkmaya çalışıyorlar" dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ilk 100 günlük faaliyetleri hakkında basın toplantısı düzenledi. Özcan, Mansur Yavaş'ın ilk 100 gününü anlatan kitapçıkta, israfla mücadele kapsamında ilk 100 gün sonunda 136 milyon liralık tasarruf edildiğinin yer aldığını belirterek, "Bu tasarruf da 100 günlük faaliyetler içinde çok büyük bir madde olarak önümüze çıkarılıyor. 8 Nisan'dan öncesine baktığımız zaman, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devletten gelen gelir miktarı 1 milyar 363 milyon. Son 100 günde 1 milyar 363 milyon, ilk 100 günde 2 buçuk milyar. Yani bir milyar 130 milyonluk bir artış olmuş. 'Böyle bir artışta 136 milyon tasarruf ettik' demeyi kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" dedi.