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AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2019 19:09 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (1) - "Ekonomiyle baskılanmaya çalışıldık, geçenlerde Amerika'da kabul edilen ve hiçbir tarihi gerçeğe dayanmayan Ermeni soykırımı tasarısıyla yıllardır ürkütülmeye, korkutulmaya ve sindirilmeye çalışıldık. ASALA terör örgütü tarafından diplomatlarımız şehit edilirken yine bütün dünya seyretti"

AFYONKARAHİSAR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ekonomiyle baskılanmaya çalışıldık, geçenlerde Amerika'da kabul edilen ve hiçbir tarihi gerçeğe dayanmayan Ermeni soykırımı tasarısıyla yıllardır ürkütülmeye, korkutulmaya ve sindirilmeye çalışıldık. ASALA terör örgütü tarafından diplomatlarımız şehit edilirken yine bütün dünya seyretti." dedi.

Soylu, Afyonkarahisar'da bir otelde gerçekleştirilen AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır PKK terör örgütüyle mücadele ettiğini söyledi.

"Onun ötesinde bir anarşi dönemi, 1960'dan bugüne kadar darbelerle, 3,5 yıl önce de maruz kaldığımız 15 Temmuz gibi darbe girişimine maruz kalmışlığımız var." ifadesini kullanan Solu, "Bununla beraber FETÖ olarak adlandırdığınız, bana göre terör örgütlerinin beta versiyonu terör örgütünü içimizden temizlemeyle ilgili bir uğraşımız var." dedi.

Ülkenin bugüne kadar maruz kaldığı ekonomik operasyonları ise saymanın mümkün olmadığını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Ekonomiyle baskılanmaya çalışıldık, geçenlerde Amerika'da kabul edilen ve hiçbir tarihi gerçeğe dayanmayan Ermeni soykırımı tasarısıyla yıllardır ürkütülmeye, korkutulmaya ve sindirilmeye çalışıldık. ASALA terör örgütü tarafından diplomatlarımız şehit edilirken yine bütün dünya seyretti. PKK insanlarımızı şehit ederken, 13-14 yaşındaki kızlarımızı dağa kaçırırken, tecavüz ederken yine dünya seyretti. Her ne kadar şimdi birileri unutmuş olsa da Kıbrıs'ta 10 yıl boyunca insanlarımız katledilirken,
biz müdahale edene kadar yine bütün dünya seyretti. Göç konusunda geri kabul anlaşması yapıp muhattaplarımız hiçbir şartı yerine getirmedi. Yıllardır stratejik ortağımız olan ülke 40 yıldır mücadele ettiğimiz terör örgütüne binlerce tırla, binlerce kargo uçağıyla ayan beyan yardım yapıyor. Avrupa'dan da PKK'ya para, silah, siyasi ve hukuki koruma yağıyor."

- "Türkiye büyük bir devlettir"

İçişleri Bakanı Soylu, "Terör ve gelir adaletsizliğini körükleyip, oluşan göçün de tüm sosyal ve ekonomik maliyetini Türkiye'ye yıktılar ve sırtlarını döndüler. Dünyada Türkiye'nin güvenlik dengeleri açısından özeti, aşağı yukarı bu şekildedir.
​Yani kaçak göç, uyuşturucu, terörü besleme, ona destek olma ve ortaya çıkan istikrarsızlıklar... Maalesef böyle bir fotoğrafla karşı karşıyayız ancak bütün bu tablonun bize söylediği bir şey daha var. Bu tablo bize fısıldıyor ki Türkiye büyük bir devlettir. Geçmişte zayıf olduğu zamanlarda bile bunu söylediler. Çekinilen, üzerine hesaplar yapılan, mümkünse uyandırılmamaya,
olmazsa baskılanmaya çalışılan bir ülkedir. Ben İçişleri Bakanıyım, başka ülkelerin içişleri bakanlarıyla çoğu zaman bir araya geliyorum,
hiçbirinin bizim yaşadığımız olayları anlattığını dahi görmedim ama bizim bölgemizle uğraşırken o kadar rahat konuşuyorlar ki." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de her gün bir güvenlik gündemi, bekaya yönelik bir tehdit söz konusu olduğunu vurgulayan Soylu, bu durumla başarılı şekilde mücadele ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin, ekonomik durumu ne olursa olsun batılı ülkeler tarafından yapılan sınıflandırmada bir üst sınıfa geçemediğine dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Bizim için yaptıkları tanım, 'yeniden şekillendirilmesi gerekir.' 'Ahlakıyla, anlayışıyla, inançlarıyla kendi çizgilerine getirilmesi gereken, kaynaklarıyla, zenginlikleriyle sömürülmesi gereken, açık açık köleleştirilmesi hedeflenen, bunun için de sürekli olarak huzursuzluklarla kontrol edilmesi gereken bir ülke.' tanımıdır. Bunu 20. yüzyılın başından itibaren İran'a yaptılar. Latin Amerika'da ve Afrika'daki petrol zengini ülkelere yaptılar. Orta Doğu zaten doğal hedefleriydi. Irak öyle, Suriye öyle, Filistin, Afganistan öyle, Afrika öyle. Dikkat edin, OPEC'in kurucu ülkeleri ve üye ülkelerinin çoğu
ya fakirlik ya huzursuzluk içinde."

(Sürecek)

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