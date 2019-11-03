AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, partisinin kongre sürecine ilişkin, "Bir taraftan da ana kadememiz, kadın kollarımız ile gençlik kollarımız delege çalışmalarını yapıyor. İnşallah, bu süreci en verimli şekilde geçirerek tüm yıla yayıyoruz. 2020 yılını çok coşkulu, yenilenme ve tazelenme süreci olarak geçireceğiz. Ardından 2021 ve 2023'e de emin adımlarla yürüyeceğiz." dedi.

Çam, Afyonkarahisar'da bir termal otelde AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında yaptığı konuşmada, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ve küresel aktörlerin açıktan açığa ciddi savaşlar verdiğini söyledi.

Bir taraftan büyük ticari ve ekonomik saldırılar, diğer taraftan da bölgesel bazlı vekalet savaşlarının varlığından bahseden Çam, bütün bu hadiselerin kesiştiği noktada "dimdik duran" bir Türkiye'nin olduğuna işaret ederek, "Bir de milletiyle beraber olmuş dimdik duran bir lideri var." ifadesini kullandı.