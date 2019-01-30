AK Parti Ankara ilçe başkan adaylarını açıklıyor

AK Parti’nin Ankara’daki ilçe belediye başkan adayları, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı programda açıklanacak.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mehmet Özhaseki’yi aday gösteren AK Parti, ilçe belediye başkan adaylarını da bugün saat 13.30’da düzenleyeceği aday tanıtım toplantısında duyuracak. Aday tanıtım toplantısının düzenleneceği Ankara Arena Spor Salonu partililer tarafından sabah saatlerinden itibaren dolduruldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı toplantıda, salona asılan "Haseki başkan yeni bir destan", "Önce millet, önce memleket" pankartları dikkat çekti.
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