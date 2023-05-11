AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: AK Parti Ankara Milletvekili adayları kimler? 1. 2. 3. bölge aday isimleri tam liste!

AK Parti Ankara milletvekili adayları isim listesi konusunda yapılan araştırmalar 14 Mayıs 2023 Pazar günü yaklaşırken hız kazandı. AK Parti milletvekili aday listesi bilindiği üzere, parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Genel Sekreteri Fatih Şahin tarafından YSK'ya sunuldu ve tamamı duyuruldu. İşte, 1. 2. 3. Bölge AK Parti Ankara milletvekili adayları isim listesi...
1- Yıldırım Tuğrul Türkeş
2- Jülide Sarıeroğlu
3- Murat Alparslan
4- Zehranur Aydemir
5- Mustafa Hasgül
6- Ebru Kurban Yaldız
7- Muhammed Abdullah Özer
8- Osman Karaaslan
9- Hasan Erçelebi
10- Eyüp Gökhan Özekin
11- Edibe Sinem Ersoy
12- İlhami Teke
13- Muhammet Tarık Kuyrukcu
1- VEDAT BİLGİN
2- LÜTFİYE SELVA ÇAM
3- ORHAN YEGİN
4- ZEYNEP YILDIZ
5- OSMAN GÖKÇEK
6- KURTCAN ÇELEBİ
7- ABDULVAHAP ŞAHİN
8- CİHAN ANKARA
9- EJDER ONURSAL
10- SERVET TÜRKAYIK
11- BURCU GÖKALP
1 FUAT OKTAY
2 LEYLA ŞAHİN USTA
3 ÖMER İLERİ
4 ASUMAN ERDOĞAN
5 AHMET FETHAN BAYKOÇ
6 REMZİ ALBASAN
7 HALİSE ÇİFTCİ
8 AHMET ÇOTUK
9 AHMET GÜL
10 ERTUNÇ GÜNGÖR
11 HALİL HOTAMAN
12 CANSIN YILMAZ YAŞAR
Bala
Çankaya
Elmadağ
Evren
Gölbaşı
Haymana
Mamak
Polatlı
Şereflikoçhisar
Akyurt
Altındağ
Çamlıdere
Çubuk
Güdül
Kahramankazan
Kalecik
Keçiören
Kızılcahamam
Pursaklar
Ayaş
Beypazarı
Etimesgut
Nallıhan
Sincan
Yenimahalle