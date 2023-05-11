AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: AK Parti Ankara Milletvekili adayları kimler? 1. 2. 3. bölge aday isimleri tam liste!

AK Parti Ankara milletvekili adayları isim listesi konusunda yapılan araştırmalar 14 Mayıs 2023 Pazar günü yaklaşırken hız kazandı. AK Parti milletvekili aday listesi bilindiği üzere, parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Genel Sekreteri Fatih Şahin tarafından YSK'ya sunuldu ve tamamı duyuruldu. İşte, 1. 2. 3. Bölge AK Parti Ankara milletvekili adayları isim listesi...

ANKARA 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Yıldırım Tuğrul Türkeş

2- Jülide Sarıeroğlu

3- Murat Alparslan

4- Zehranur Aydemir

5- Mustafa Hasgül

6- Ebru Kurban Yaldız

7- Muhammed Abdullah Özer

8- Osman Karaaslan

9- Hasan Erçelebi

10- Eyüp Gökhan Özekin

11- Edibe Sinem Ersoy

12- İlhami Teke

13- Muhammet Tarık Kuyrukcu

ANKARA 2. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- VEDAT BİLGİN

2- LÜTFİYE SELVA ÇAM

3- ORHAN YEGİN

4- ZEYNEP YILDIZ

5- OSMAN GÖKÇEK

6- KURTCAN ÇELEBİ

7- ABDULVAHAP ŞAHİN

8- CİHAN ANKARA

9- EJDER ONURSAL

10- SERVET TÜRKAYIK

11- BURCU GÖKALP

ANKARA 3. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 FUAT OKTAY

2 LEYLA ŞAHİN USTA

3 ÖMER İLERİ

4 ASUMAN ERDOĞAN

5 AHMET FETHAN BAYKOÇ

6 REMZİ ALBASAN

7 HALİSE ÇİFTCİ

8 AHMET ÇOTUK

9 AHMET GÜL

10 ERTUNÇ GÜNGÖR

11 HALİL HOTAMAN

12 CANSIN YILMAZ YAŞAR

ANKARA 1. SEÇİM BÖLGESİ İLÇELERİ

Bala

Çankaya

Elmadağ

Evren

Gölbaşı

Haymana

Mamak

Polatlı

Şereflikoçhisar

ANKARA 2. SEÇİM BÖLGESİ İLÇELERİ

Akyurt

Altındağ

Çamlıdere

Çubuk

Güdül

Kahramankazan

Kalecik

Keçiören

Kızılcahamam

Pursaklar

ANKARA 3. SEÇİM BÖLGESİ İLÇELERİ

Ayaş

Beypazarı

Etimesgut

Nallıhan

Sincan

Yenimahalle

