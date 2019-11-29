AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan'dan CHP eleştirisi

Arslan, Evren ilçesindeki 15 Temmuz Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Evren İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, istişarenin, medeniyetlerinin önemli kaynaklardan biri olduğunu belirterek, farklı kimliklerden, kültürlerden, eğitim seviyesinden insanları dinlemenin, sözü olanın sözünü söylemesine fırsat tanımanın, hem medeniyetlerinde hem demokrasi kültürlerinde hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunarak, "Her yaptıklarıyla demokrasiye zarar veriyorlar. Her eylemleriyle siyaseti küçük düşürüyorlar. Her cümleleri milletimizin itibarını, onurunu zedeliyor. Düşün artık milletin yakasından. Müflis siyasetiyle, millete sözünün olmamasıyla, kuruyan dimağıyla CHP, eski alışkanlıklarından kurtulamadığını, kurtulamayacağını, adeta tekrar tekrar teyit ediyor. " dedi.

AK Parti olarak kuruldukları günden bu yana istişareyi üstün tuttuklarını vurgulayan Arslan, demokrasi kültürünün siyasi hayata yerleşmesi için tarifi imkansız çabalar harcadıklarını, ülkenin geleceği açısından, toplumun demokrasi damarını diri tutmanın büyük önem taşıdığını anlattı.

Türkiye’de çok canlı bir siyasi hayat olduğuna işaret eden Arslan, "Kim ne derse desin bizler, demokrasinin bizim toplum yapımıza, siyaset anlayışımıza en uygun sistem olduğuna inanıyoruz. " dedi.

-"Aramızdaki uyumu bozmak"

Arslan, demokrasinin öncelikle konuşmak, müzakere etmek, tokalaşmak, sarılmak olduğunu, kavga, kin ve herkesin birbirine hınçla yaklaştığı bir ortamda gelecek hayallerinin suya düşeceğini belirtti.

Meseleleri her zaman dış güçlerle izah etmeyi kendisinin de istemediğini vurgulayan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bu kadar genç, dinamik, atılım bekleyen bir toplumda; farklı seslerin çıkabildiği siyasi hayatta, maalesef dış güçler en çok aramızdaki uyumu bozmak, toplumsal birliğimizi, kardeşliğimizi bölüp parçalamak istiyor.

Bizim zenginliğimiz, gücümüz, dünyada bileğimizin bükülmemesinin tek nedeni, millet bütünlüğümüzü her şart altında koruyabilmemiz.

Açıkça dünyaya demokrasi dersi verebiliyoruz.

Ne derece siyasi ayrılıklar, kavgalar yaşasak da en son Barış Pınarı Harekatı’nda olduğu gibi mesele Türkiye olduğunda, mesele milletimizin geleceği olduğunda anında birleşebiliyoruz.

Biz demokrasiye aşık bir milletiz.

Biz demokrasiyi özlemle, sabırla, umutla beklemiş, elde ettiğinde de terk etmemek için sıkı sıkı sarılan bir milletiz. Menderes hareketinden AK Parti hareketine kadar 'Önce millet önce Türkiye' sözünü şiar edindik. 17 yıllık iktidarımızda o kadar çok darbe, darbe girişimi gördük, başarıyla atlattık ki. Cumhuriyet Mitingleri’nden Gezi olaylarına kadar sokakları karıştırarak, e-muhtıra gibi bir icatla, suikastlerle, yargı darbeleriyle, ekonomik yaptırımlarla. En son tankları sokaklara çıkararak bilfiil darbeye yeltendiler. Partimizi gazete kupürlerini delil göstererek kapatmaya çalıştılar. Bu adeta bir darbe girişimiydi. Demokrasiyi tehdit aracı haline getirdiler, AK Parti’nin ayarlarını bozmak, istedikleri gibi yönlendirebilmek için yargıyı giyotin gibi kullanmak, bizi teslim almak istediler."