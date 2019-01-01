HABER

AK Parti Ankara'da 22 ilçe adayını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.01.2019 17:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara'daki 22 ilçe belediye başkan adayını açıkladı - Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok olurken, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki Yenimahalle'den, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı Altındağ'dan, eski TRT Radyo Daire Başkanı Amber Türkmen Çankaya'dan aday gösterildi - 14 ilçe belediye başkan adayını değiştiren AK Parti, 6 ilçe belediye başkanını yeniden aday gösterdi - AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Etimesgut'ta MHP'li mevcut Belediye Başkanı Enver Demirel, Polatlı'da MHP'li mevcut Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Gölbaşı'nda Ramazan Şimşek'i destekleyecek - AK Parti, Çankaya'da Amber Türkmen, Akyurt'ta Hilal Ayık olmak üzere Ankara'da 2 kadın belediye başkan adayı çıkardı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara'daki 22 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 25'i büyükşehir, 50'si il, 36'sı ilçe olmak üzere 111 belediye başkan adayını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara Spor Salonu'nda partisinin 22 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı.

- Ankara'da 14 ilçede değişim, 6 ilçede aynı adayla devam

Ankara'da Altındağ, Akyurt, Keçiören ve Kahramankazan başta olmak üzere 14 ilçe belediye başkan adayını değiştiren AK Parti, Beypazarı ve Sincan dahil 6 mevcut ilçe belediye başkanını yeniden aday gösterdi.

Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok olurken, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki Yenimahalle'den, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı Altındağ'dan aday gösterildi.

AK Parti, Çankaya'da Amber Türkmen, Akyurt'ta Hilal Ayık olmak üzere Ankara'da 2 kadın belediye başkan adayı çıkardı.

- Ankara'da 3 dönem kuralına takılanlar

Ankara'da Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk 3 dönem kuralına takılıyordu.

Bu isimlerden Akyurt Belediye Başkanı Ayantaş ve Kahramankazan Belediye Başkanı Ertürk tekrar aday gösterilmezken, Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki Yenimahalle'den, Çamlıdere Belediye Başkanı Can tekrar aynı ilçeden aday gösterildi.

- AK Parti 3 ilçede aday göstermeyecek

AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Etimesgut, Polatlı ve Gölbaşı olmak üzere 3 ilçede aday göstermeyerek, MHP'nin adayını destekleyecek.

Etimesgut'ta MHP'li mevcut Belediye Başkanı Enver Demirel, Polatlı'da MHP'li mevcut Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Gölbaşı'nda Ramazan Şimşek Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
AK Parti Ankara Aday Tanıtım ToplantısıAK Parti Ankara Aday Tanıtım Toplantısı
Devlet Bahçeli, 71 yaşındaDevlet Bahçeli, 71 yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara belediye başkan adayı

En Çok Okunan Haberler

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

ABD ve İsrail'den flaş karar! Resmen ayrıldılar

ABD ve İsrail'den flaş karar! Resmen ayrıldılar

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Ve Falcao transferi bitti! Galatasaray...

Ve Falcao transferi bitti! Galatasaray...

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

Abdullah Gül'den Binali Yıldırım'a telefon

Abdullah Gül'den Binali Yıldırım'a telefon

İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'a sert yanıt

İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'a sert yanıt

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB eski Başkanı Sözen'e 'çöp' yanıtı

Erdoğan'dan 'çöp' yanıtı! 'Böyle bir açıklamayı nasıl yaparsın?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.