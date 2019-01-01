AK Parti Ankara'da 22 ilçe adayını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara'daki 22 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 25'i büyükşehir, 50'si il, 36'sı ilçe olmak üzere 111 belediye başkan adayını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara Spor Salonu'nda partisinin 22 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı.

- Ankara'da 14 ilçede değişim, 6 ilçede aynı adayla devam

Ankara'da Altındağ, Akyurt, Keçiören ve Kahramankazan başta olmak üzere 14 ilçe belediye başkan adayını değiştiren AK Parti, Beypazarı ve Sincan dahil 6 mevcut ilçe belediye başkanını yeniden aday gösterdi.

Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok olurken, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki Yenimahalle'den, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı Altındağ'dan aday gösterildi.

AK Parti, Çankaya'da Amber Türkmen, Akyurt'ta Hilal Ayık olmak üzere Ankara'da 2 kadın belediye başkan adayı çıkardı.

- Ankara'da 3 dönem kuralına takılanlar

Ankara'da Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk 3 dönem kuralına takılıyordu.