AK Parti, Ankara’da 25 ilçe belediye başkan adayını yarın açıklıyor

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Cumhur İttifakı’nın adaylarını İstanbul’da gördüğünüz gibi Ankara’da da yarın açıklayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 1 Ocak tarihinde Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacak olan il ve ilçe aday tanıtım toplantısı öncesinde spor salonunda il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gazetecilere açıklama yapan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara’nın 25 ilçesi için belediye başkan adaylarının açıklanacağını söyledi. AK Parti Ankara teşkilatları olarak 31 Mart Yerel Seçimleri’ne hazır olduklarını ve tüm hazırlıkları yaptıklarını söyleyen Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ile 31 Mart akşamı rekor oy ile Ankara Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin büyük hızla devam edeceğini kaydetti. 1 Ocak 2019’da Ankara Arena Spor Salonu’nda saat 13.00’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’nın 25 ilçesinin belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını ifade eden Özcan, “Adaylarımız açıklandıktan hemen sonra birlik ve beraberlik içinde en yüksek oranlarla en iyi sonuçları almak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Cumhur İttifakı bağlamında çıkartılacak ortak adayların da salonda olup olmayacağının sorulması üzerine Özcan, “25 ilçe belediye başkanımız derken, Cumhur İttifakı’nın adaylarını İstanbul’da gördüğünüz gibi Ankara’da da yarın açıklayacağız. Milletimizin de desteğini bekleyeceğiz Cumhur İttifakı’na” şeklinde konuştu.

Aday tanıtım programının yapılacağı salonda yapılan hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, salona asılan “Tanklara siper olmuş millete hizmetkar olmak şereftir”, “Tecrübe, gayret, samimiyet, Ankara’ya değecek”, “Gazi Ankara Başkanının yanında”, “Haseki başkan, yeni bir destan”, “Davası vatandır, adı ak kadındır” ve engelliler için asılan “Dava engel tanımaz” pankartları dikkat çekti.

